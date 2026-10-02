L'uomo era stato ricoverato per un’intossicazione da stupefacenti. Nel tentativo di sottrarsi alle cure, ha aggredito un medico e due infermiere e distrutto un macchinario per le ecografie

Si trova in stato di custodia cautelare in carcere e attende il giudizio per direttissima un 36enne padovano che ieri mattina ha dato in escandescenze nell’area rossa del Pronto soccorso dell’ospedale di Padova, dov’era stato ricoverato per un’intossicazione da stupefacenti.



L'aggressione in Ps

L’uomo, con numerosi precedenti penali, nel tentativo di sottrarsi alle cure e di darsi alla fuga, ha aggredito fisicamente un medico e due infermieri e scaraventato un ecografo contro un armadietto di medicinali, distruggendo entrambi. Bloccato grazie all’intervento degli agenti del posto fisso di polizia e da quelli di una volante della squadra mobile inviata sul posto, il 36enne è stato denunciato per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio e quindi portato nella casa circondariale Due Palazzi.