Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sparatoria a Pioltello, 30enne colpito alla schiena: è grave

Cronaca

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno sentendo i familiari della vittima e acquisendo le telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire ai responsabili

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spari nella notte alle porte di Milano, nel quartiere Satellite di Pioltello. La vittima, un trentenne incensurato di nazionalità peruviana, è stata soccorsa dal 118 poco prima della mezzanotte. Ferito da due colpi di arma da fuoco alla schiena, l'uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, dove si trova ancora ricoverato in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pioltello che stanno sentendo i familiari della vittima e acquisendo le telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire ai responsabili. Secondo alcuni testimoni infatti, le cui dichiarazioni sono però da verificare, l'aggressore sarebbe fuggito in compagnia di un'altra persona.

Cronaca: Ultime notizie

San Giovanni Rotondo, fondazione padre Pio licenzia 38 dipendenti

Cronaca

Un fulmine a ciel sereno per le organizzazioni sindacali. Filcams e Fisascat Cisl di Foggia hanno...

Bergamo, gioca a calcetto in malattia e viene licenziato: risarcito

Cronaca

Un cinquantenne, in cura per sclerosi multipla e sintomatologia ansiosa, era stato licenziato per...

Meteo, anticiclone e caldo sull'Italia. Da mercoledì arriva maltempo

Cronaca

Ancora bel tempo sull'Italia nel primo weekend di ottobre: un vasto anticiclone dominante...

Sciopero 2 ottobre, dai treni alla scuola: tutti i settori a rischio

Cronaca

Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni che nelle prossime settimane...

Tivoli, scoperta rete criminale dedita allo spaccio ed estorsioni

Cronaca

 Le indagini hanno svelato una complessa e violenta rete criminale dedita allo spaccio di...

Cronaca: i più letti