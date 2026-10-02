Sparatoria a Pioltello, 30enne colpito alla schiena: è grave

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno sentendo i familiari della vittima e acquisendo le telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire ai responsabili

Spari nella notte alle porte di Milano, nel quartiere Satellite di Pioltello. La vittima, un trentenne incensurato di nazionalità peruviana, è stata soccorsa dal 118 poco prima della mezzanotte. Ferito da due colpi di arma da fuoco alla schiena, l'uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Raffaele, dove si trova ancora ricoverato in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pioltello che stanno sentendo i familiari della vittima e acquisendo le telecamere della zona per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire ai responsabili. Secondo alcuni testimoni infatti, le cui dichiarazioni sono però da verificare, l'aggressore sarebbe fuggito in compagnia di un'altra persona.