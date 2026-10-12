Festa nazionale Spagna, Re Felipe e la regina Letizia alla parata militare a Madrid. FOTO
I sovrani di Spagna, accompagnati dalle figlie, ogni anno il 12 ottobre presiedono le celebrazioni in memoria dell’arrivo di Cristoforo Colombo in America. Presente ai festeggiamenti odierni anche il primo ministro, Pedro Sánchez. Il programma prevede una parata militare per le vie di Madrid, seguita dalla parata aerea della pattuglia acrobatica paracadutista dell'Aeronautica e dall’omaggio ai caduti per la Spagna. A fine giornata, a Palazzo Reale il tradizionale ricevimento riservato alle alte cariche dello Stato
- Festa nazionale oggi in Spagna. Ogni anno il 12 ottobre si celebra la Fiesta Nacional de España, detta anche Día de la Hispanidad. In questa giornata il Paese commemora l’arrivo della spedizione di Cristoforo Colombo, partita dalla Spagna, in America, più precisamente sulle isole dei Caraibi, nel 1492. Una data simbolica che serve al popolo per ricordare la sua storia, l'identità e l'unità del Paese. (In foto: Re Felipe alla parata dello scorso anno)
- A presiedere l’evento principale del 12 ottobre sono i sovrani di Spagna: Re Felipe e la regina Letizia, con la figlia primogenita Leonor e l’infanta Sofia, partecipano alla parata militare che attraversa le strade di Madrid. La cerimonia inizia alle 11 e vede schierati 4.400 militari, 144 veicoli, 39 motociclette, 50 aerei e 32 elicotteri. (In foto: la famiglia reale alla parata dello scorso anno)
- La principessa Leonor, sempre al fianco dei genitori negli eventi ufficiali spagnoli, sta completando il suo addestramento militare. La secondogenita, l’Infanta Sofia, è invece arrivata a Madrid da Parigi, dove quest'anno frequenta il secondo anno di università, per stare insieme alla famiglia in questa giornata di celebrazioni. Presente alla cerimonia anche il primo ministro, Pedro Sánchez. (In foto: Re Felipe e la principessa Leonor alla parata dello scorso anno)
- La sfilata inizia alle ore 11 dalla rotonda Carlos V di Atocha e arriva fino a Plaza de Colón, per un percorso di circa un chilometro e mezzo. All'arrivo a Plaza de Cánovas del Castillo, dove si trova la tribuna reale, i sovrani riceveranno gli onori militari e Re Felipe passerà in rassegna il Battaglione d'Onore. Poi, la pattuglia acrobatica paracadutista dell'Aeronautica effettuerà un lancio seguito dall'alzabandiera e dall'omaggio a coloro che hanno dato la vita per la Spagna. (In foto: Re Felipe alla parata dello scorso anno)
- Il programma prosegue poi con la parata aerea seguita dalla parata terrestre, durante la quale il Re, la Regina e gli altri partecipanti alla celebrazione avranno l'opportunità di vedere per la prima volta i veicoli blindati Dragon 8x8 dell'esercito. La giornata, per la famiglia reale, terminerà al Palazzo Reale per il tradizionale ricevimento riservato alle alte cariche dello Stato e ai rappresentanti del mondo politico, economico, sociale e culturale. (In foto: la parata dello scorso anno)