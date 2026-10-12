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Festa nazionale Spagna, Re Felipe e la regina Letizia alla parata militare a Madrid. FOTO

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I sovrani di Spagna, accompagnati dalle figlie, ogni anno il 12 ottobre presiedono le celebrazioni in memoria dell’arrivo di Cristoforo Colombo in America. Presente ai festeggiamenti odierni anche il primo ministro, Pedro Sánchez. Il programma prevede una parata militare per le vie di Madrid, seguita dalla parata aerea della pattuglia acrobatica paracadutista dell'Aeronautica e dall’omaggio ai caduti per la Spagna. A fine giornata, a Palazzo Reale il tradizionale ricevimento riservato alle alte cariche dello Stato

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