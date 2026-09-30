Harry e Meghan contro i paparazzi a scuola dei figli: “Irresponsabili”

Tramite un portavoce, Harry e Meghan hanno denunciato il comportamento di alcuni paparazzi sorpresi a puntare gli obiettivi verso la scuola di Archie e Lilibet in Inghilterra
Il principe Harry e la moglie Meghan hanno denunciato il comportamento di alcuni fotografi sorpresi a osservare l’interno della scuola frequentata in Inghilterra dai figli Archie e Lilibet, di 7 e 5 anni. Attraverso un portavoce, i duchi di Sussex hanno definito l’episodio “straordinariamente irresponsabile”, accusando alcuni paparazzi europei di aver puntato gli obiettivi verso l’istituto nel tentativo di fotografare i bambini.
La denuncia dei duchi di Sussex
"È già abbastanza preoccupante che certi paparazzi europei sembrino non voler rispettare la privacy dei bambini a scuola", ha dichiarato un portavoce di Harry e Meghan. "Ma comportarsi in questo modo in queste particolari circostanze, e così poco tempo dopo l'episodio alla base della Raf di Fairford, dimostra una straordinaria mancanza di giudizio", ha aggiunto, riferendosi al presunto attacco avvenuto nei giorni scorsi. I duchi di Sussex sono tornati di recente a vivere nel Regno Unito sei anni dopo lo strappo dalla famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Hanno deciso di trasferire Archie e Lilibet nella scuola che frequentano attualmente dopo che la loro scorta privata aveva segnalato rischi per la sicurezza durante il tragitto verso il precedente istituto.
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