Il principe Harry e la moglie Meghan si trasferiranno dagli Stati Uniti al Regno Unito entro la fine di agosto, andando a vivere con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata, non della Famiglia Reale, fuori Londra. I due bambini, di 7 e 5 anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Re Carlo è stato informato della decisione domenica scorsa. Al momento non è previsto alcun ritorno della coppia ai ruoli di membri attivi della royal family
Il principe Harry e Meghan Markle si preparano a tornare a vivere nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dai media britannici, i duchi di Sussex lasceranno gli Stati Uniti entro la fine di agosto per trasferirsi con i due figli, Archie e Lilibet, in una residenza privata fuori Londra, che non fa parte del patrimonio della Corona. Il rientro segna una svolta a sei anni dall'addio ai doveri istituzionali che portò la coppia oltreoceano.
La nuova vita fuori Londra
La famiglia andrà a vivere in una dimora non reale nei dintorni della capitale britannica. Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, sono stati iscritti a una scuola del Regno Unito e cominceranno le lezioni a settembre. La coppia si era trasferita in California nel marzo del 2020 insieme al primogenito, allora di quasi un anno; la secondogenita è nata poco dopo negli Stati Uniti.
Al momento non risultano piani per un ritorno di Harry o Meghan ai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale: il trasferimento avverrà a titolo privato, mantenendo lo status di componenti non operativi della monarchia.
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L'informazione a Re Carlo e William
Re Carlo sarebbe stato messo al corrente della decisione soltanto domenica scorsa. Anche il principe William e la principessa Catherine sono stati informati del rientro. I duchi avevano fatto visita al sovrano a Highgrove, nel Gloucestershire, lo scorso luglio, ma in quell'occasione il progetto di trasferimento non sarebbe stato affrontato.
La "Megxit" del 2020
Il ritorno arriva a sei anni di distanza dalla scelta che nel gennaio 2020 sorprese l'opinione pubblica e la stessa Casa Reale: l'annuncio con cui Harry e Meghan comunicarono il passo indietro dai loro incarichi ufficiali. La coppia lasciò poi in via definitiva il Regno Unito nel marzo dello stesso anno, in un trasferimento negli Stati Uniti ribattezzato dai media "Megxit". Da allora i due hanno costruito la propria vita in California, dove è nata la figlia Lilibet.
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