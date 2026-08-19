Il principe Harry e la moglie Meghan si trasferiranno dagli Stati Uniti al Regno Unito entro la fine di agosto, andando a vivere con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata, non della Famiglia Reale, fuori Londra. I due bambini, di 7 e 5 anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Re Carlo è stato informato della decisione domenica scorsa. Al momento non è previsto alcun ritorno della coppia ai ruoli di membri attivi della royal family ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il principe Harry e Meghan Markle si preparano a tornare a vivere nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dai media britannici, i duchi di Sussex lasceranno gli Stati Uniti entro la fine di agosto per trasferirsi con i due figli, Archie e Lilibet, in una residenza privata fuori Londra, che non fa parte del patrimonio della Corona. Il rientro segna una svolta a sei anni dall'addio ai doveri istituzionali che portò la coppia oltreoceano.

La nuova vita fuori Londra La famiglia andrà a vivere in una dimora non reale nei dintorni della capitale britannica. Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, sono stati iscritti a una scuola del Regno Unito e cominceranno le lezioni a settembre. La coppia si era trasferita in California nel marzo del 2020 insieme al primogenito, allora di quasi un anno; la secondogenita è nata poco dopo negli Stati Uniti. Al momento non risultano piani per un ritorno di Harry o Meghan ai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale: il trasferimento avverrà a titolo privato, mantenendo lo status di componenti non operativi della monarchia. Leggi anche Principe Harry vuole re Carlo ai prossimi Invictus Games a Birmingham

L'informazione a Re Carlo e William Re Carlo sarebbe stato messo al corrente della decisione soltanto domenica scorsa. Anche il principe William e la principessa Catherine sono stati informati del rientro. I duchi avevano fatto visita al sovrano a Highgrove, nel Gloucestershire, lo scorso luglio, ma in quell'occasione il progetto di trasferimento non sarebbe stato affrontato.