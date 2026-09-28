Il Duca del Sussex si è recato in Ontario, in Canada, per un evento di raccolta fondi e per mantenere una promessa fatta a Ed Marshall, un veterano della Seconda Guerra Mondiale di 102 anni conosciuto l'anno scorso presso un centro per veterani a Toronto. In quell'occasione, l'ex paracadutista aveva raccontato a Harry di essersi lanciato da un aereo nel 2024, in occasione del suo centesimo compleanno, per raccogliere fondi a favore di un ospedale pediatrico di Toronto. Secondo quanto riportato da CTV, Harry aveva promesso a Marshall che sarebbe tornato in Canada per accompagnarlo in un altro lancio. Questa volta Marshall non ha potuto effettuare il salto per motivi di salute, ma suo nipote, Bailey Fullan, si è lanciato insieme a Harry, mentre Marshall è rimasto a bordo dell'aereo.

Harry dopo il lancio con Fullan: "Un patto è un patto"

"Un patto è un patto", ha commentato il duca di Sussex. Nell'occasione Harry ha anche parlato del trasferimento della famiglia in Gran Bretagna e ha detto ai giornalisti in Canada che è "fantastico essere tornati su suolo britannico". I figli Archie e Lilibet sono felici a scuola e lui può concentrarsi sui Giochi Invictus di Birmingham, in programma a luglio.