La principessa Amalia e la regina Maxima d'Olanda alla cena del Consiglio di Stato. FOTO
I sovrani dei Paesi Bassi e la figlia primogenita, erede al trono, la sera del 27 ottobre hanno ospitato i membri del Consiglio di Stato olandese per il tradizionale appuntamento istituzionale che si tiene ogni due anni all’Aia, a Palazzo Noordeinde. Tra gli ospiti Sybrand van Haersma Buma, vicepresidente del Consiglio di Stato
- Sfarzo ed eleganza per la famiglia reale d’Olanda che ha ospitato la tradizionale cena del Consiglio di Stato. Si è tenuto la sera del 27 ottobre uno dei tradizionali appuntamenti della vita istituzionale olandese: una cena organizzata ogni due anni dalla monarchia per i membri del Consiglio di Stato.
- A presiedere l’evento c’erano i sovrani d’Olanda: re Guglielmo Alessandro, la regina Máxima e anche la figlia primogenita, la principessa Catharina-Amalia, erede al trono.
- Come da tradizione, la cena si è svolta a Palazzo Noordeinde, uno dei palazzi più importanti della monarchia olandese, situato nel centro storico dell’Aia. Il palazzo, per la sua eleganza e maestosità, ben si presta a eventi di questo tipo: viene infatti utilizzato spesso dai membri della famiglia reale per attività ufficiali come ricevimenti e incontri istituzionali.
- I membri della famiglia reale ricoprono ruoli anche nel Consiglio di Stato. In primis il Re che detiene per costituzione la carica di presidente del Consiglio di Stato. La Regina fa invece parte della sezione consultiva dell'organismo. Infine, la principessa d'Orange, erede al trono, siede nel Consiglio di Stato dal compimento dei 18 anni.
- Tra gli ospiti di rilievo presenti alla cena figurava Sybrand van Haersma Buma, vicepresidente del Consiglio di Stato e responsabile della sua gestione quotidiana. Il Re, che ha aperto la serata con un discorso, ha seduto accanto a Buma e gli ha poi dato la parola per un breve discorso.
- Nonostante la cena sia dedicata ai componenti del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, ad attirare l’attenzione sono state la regina Maxima e la figlia Amalia. Madre e figlia non sono passate inosservate con i loro eleganti abiti: la sovrana ha optato per un abito lungo rosso rubino. La scollatura asimmetrica è valorizzata da una spilla gioiello che aggiunge luminosità al look. La sovrana ha lasciato i capelli biondi sciolti in delicate onde e ha scelto un trucco naturale con rossetto rosso in armonia con il vestito.
- La principessa Amalia ha invece scelto un abito lungo color verde lime, una tonalità insolita per una cena istituzionale in orario serale.
- Nonostante la scelta inusuale del colore, il look dell'erede al trono d'Olanda risulta elegante e raffinato. L'abito in raso conferisce luce e movimento al tessuto. La linea è morbida e segue la figura senza aderire al corpo. Elemento caratteristico dell'abito è la mantella integrata: un drappeggio che avvolge le spalle e scende scende lungo le braccia quasi fino ai piedi.
- Al contrario della madre, la principessa Amalia ha scelto di raccogliere i capelli in una morbida acconciatura. Una lunga treccia laterale che lascia alcune ciocche libere intorno al viso in modo volutamente disordinato: una scelta che rende il look più giovanile e meno formale.
- La futura sovrana dei Paesi Bassi, per completare il look, ha scelto un trucco delicato e naturale. Come accessori: una borsa clutch nera lucida a contrasto con il verde dell'abito e un paio di orecchini pendenti neri che riprendono la borsa.