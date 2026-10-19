La principessa Amalia d’Olanda promossa al grado di sergente. FOTO
Classe 2003, Catharina-Amalia d'Orange è l’erede al trono dei Paesi Bassi. Figlia maggiore del re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima, dopo aver terminato gli studi universitari ha deciso di entrare, a settembre 2025, nel programma militare e universitario Defensity College
- Amalia, principessa d’Olanda, è stata promossa sergente della Marina militare. L’erede al trono dei Paesi Bassi ha raggiunto il primo grado della categoria sottufficiali dopo poco più di un anno dal suo ingresso nel programma militare e universitario Defensity College.
- Figlia maggiore del re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima, Amalia ha ricevuto il grado durante una cerimonia di promozione che ha avuto luogo a bordo del veliero Statsraad Lehmkuhl nel porto di Den Helder, nell’estremo Nord del Paese.
- Non sono mancati momenti di divertimento: al termine della cerimonia, come da tradizione, alla principessa è stato gettato addosso un secchio di acqua di mare salata.
- Catharina-Amalia d'Orange, conosciuta semplicemente come Amalia d'Olanda, è la primogenita del re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima, di origini argentine. In quanto prima figlia, è l’erede al trono dei Paesi Bassi.
- Nata il 7 dicembre 2003 all'Aia, la 22enne ha due sorelle minori: la principessa Alexia, nata il 26 giugno 2005, e la principessa Ariane, nata il 10 aprile 2007.
- Amalia si è laureata in Politics, Psychology, Law and Economics all'Università di Amsterdam e nel 2025 ha iniziato anche un corso di laurea in diritto olandese. Contemporaneamente, a settembre 2025, ha deciso di entrare nel programma militare e universitario Defensity College.
- La principessa ha completato la formazione militare di base a gennaio 2026 ed è stata promossa caporale. A settembre 2026 ha iniziato a lavorare come studentessa militare presso la Marina reale olandese e da oggi è sergente.