Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La principessa Amalia d’Olanda promossa al grado di sergente. FOTO

Mondo fotogallery
7 foto
©IPA/Fotogramma

Classe 2003, Catharina-Amalia d'Orange è l’erede al trono dei Paesi Bassi. Figlia maggiore del re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima, dopo aver terminato gli studi universitari ha deciso di entrare, a settembre 2025, nel programma militare e universitario Defensity College

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Sportivi italiani sui social, Antonelli supera Sinner ma non è il re

Sport

Tanti calciatori, due tennisti ed un pilota di Formula 1. Questo l'assortimento della top ten...

10 foto

Città del Messico, in migliaia alla Zombie Walk con maschere horror

Mondo

Zombie, mostri e cosplayer hanno invaso le strade di Città del Messico per la tradizionale Zombie...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio al secondo giorno consecutivo di guerriglia...

16 foto

Milano, saccheggiato un supermercato. Distrutti dehors e tavolini

Cronaca

Dopo i momenti di tensione registrati nella giornata di ieri, a Milano si sono registrati, anche...

10 foto

Scontri a Milano, i danni in centro dopo la guerriglia urbana. FOTO

Cronaca

Le proteste di sabato hanno lasciato pesanti devastazioni nel centro città. Piazza Duomo è stata...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Missili su Kiev: un morto. Putin propone vertice con Trump e Xi. LIVE

    live Mondo

    Raid russo sulla capitale ucraina alle prime luci dell'alba. Una persona è rimasta uccisa e...

    Polizia Israele: dieci arrestati per violenze in Cisgiordania. LIVE

    live Mondo

    La polizia israeliana conferma di aver arrestato dieci persone, sospettate in relazione a recenti...

    Chiusi negozi a Milano per paura di violenze. Finito vertice sicurezza

    live Cronaca

    Ieri nuova guerriglia urbana di gruppi di ragazzini incappucciati. Sono stati 14 gli operatori...