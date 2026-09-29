In discussione il ritorno in pianta stabile di Harry e Megan in Gran Bretagna e il nuovo libro su lady Diana appena pubblicato dal fratello della principessa morta. Questi i temi dell'incontro nella residenza reale scozzese

La decisione improvvisa dei Sussex di tornare in Gran Bretagna in pianta stabile e l'uscita dell'ultimo libro del fratello di Diana, Charles Spencer, rischiano di destabilizzare ulteriormente i rapporti all'interno della famiglia reale. Re Carlo convoca i membri della Royal Family a Balmoral per convincerli a dare una chance a Harry e Meghan, ma Camilla, William e Anna si dimostrano ancora irremovibili. A complicare ulteriormente la situazione c'è il libro di Charles Spencer, fratello di Diana, dal titolo "Canto del cigno. Diana, mia sorella", pubblicato il 22 settembre 2026. Nel volume lo scrittore ripercorre alcuni degli episodi più dolorosi della vita della principessa. La pubblicazione spinge la famiglia reale a riunirsi in gran segreto per decidere come affrontare la nuova situazione.

Il nodo per la famiglia reale riguarda soprattutto la gestione delle conseguenze mediatiche del memoir di Charles Spencer. La scelta è tra una risposta pubblica alle nuove rivelazioni sulla vita di Diana e una linea di silenzio, per evitare che il libro alimenti un nuovo confronto pubblico. Una decisione delicata, anche alla luce della rinnovata attenzione sui rapporti tra i membri della famiglia.

Vertice a Balmoral

Le vacanze annuali dei Royal nel castello di Balmoral, in Scozia, si sono così trasformate in un'occasione per affrontare in privato le questioni più delicate. William e Kate, insieme alla principessa Anna, al principe Edoardo e alla moglie Sophie, partecipano alle discussioni mentre la famiglia si trova a fare i conti con il nuovo scenario determinato dalla scelta dei Sussex. Dopo sei anni di accuse e rivelazioni sul loro rapporto con la Corona, il ritorno di Harry e Meghan in Gran Bretagna riporta inevitabilmente quelle tensioni al centro della scena.