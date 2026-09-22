Descritto dai tabloid e dagli esperti reali come una vera e propria "bomba mediatica" destinata a riaccendere una storica frattura tra la famiglia Spencer e i Windsor, il libro contiene pesantissime rivelazioni e accuse che stanno scuotendo profondamente Buckingham Palace ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I media inglesi lo hanno definito il “memoir dell’anno”. Pagine di rivelazioni, più o meno scioccanti, sulla vita di Lady Diana, sul suo matrimonio con l’allora principe Carlo, e soprattutto su quanto accaduto nel dietro le quinte del funerale, nel settembre del 1997. “Swan Song: Diana, My Sister” (“Canto del cigno. Diana, mia sorella”, edito in Italia da Mondadori) di Charles Spencer promette di far tremare la famiglia reale e fa già tanto discutere. A cominciare dal cachet ricevuto dal fratello della sfortunata ex-principessa del Galles: un milione di sterline.

Troppe "menzogne" consolidate nel tempo Il volume è suddiviso in 31 capitoli, ognuno dei quali richiama e approfondisce un frammento del celebre discorso che Charles pronunciò nel 1997 durante il funerale nell'Abbazia di Westminster. A quasi 30 anni dalla morte della sorella, l'autore dichiara di aver scritto questo libro per fare chiarezza e restituire un'immagine onesta, positiva e autentica della principessa, stanco delle troppe speculazioni e "menzogne" consolidate nel tempo. Tra le rivelazioni che toccano il passato della famiglia Spencer, il conte menziona anche una presunta e vecchia simpatia-storia d'amore platonica che avrebbe legato la Regina Elisabetta II e il padre di Diana (John Spencer), aggiungendo un ulteriore e inaspettato tassello ai complessi intrecci tra le due dinastie. Approfondimento Conte Spencer: “Carlo mi disse: Lady Diana? La dimenticheremo presto”

La reazione di re Carlo III Ad uscirne male, come prevedibile, è in primis re Carlo tanto da aver preso la decisione, assolutamente inconsueta, di commentare subito le rivelazioni dell’ex cognato perché “profondamente ferito e molto arrabbiato”. Nel memoir, il conte Spencer ripercorre i giorni immediatamente successivi alla tragica morte di Diana rivolgendo dure critiche all’attuale sovrano. Spencer sostiene che durante una telefonata avvenuta subito dopo l'incidente di Parigi, l'allora principe Carlo gli avrebbe detto: “Stai tranquillo, ce ne dimenticheremo presto”, sottolineando come Carlo apparisse quasi “euforico, come uno che avesse vinto la lotteria”, sollevato dalla fine delle tensioni pubbliche con l'ex moglie. “Il dolore gli ha offuscato la mente” si legge in una nota di Buckingham Palace. La nota ufficiale rilasciata dalla Corona liquida, dunque, le accuse di Spencer come il frutto di un trauma mai del tutto superato.

Il corte funebre "traumatico" e "straziante" Il conte punta il dito contro il re anche per la gestione dei figli, accusandolo di aver insistito affinché William e Harry – all'epoca giovanissimi – sfilassero a piedi dietro al feretro della madre. Un'esperienza definita “traumatica”. Spencer afferma di aver provato ad opporsi a questa decisione ma Carlo gli avrebbe risposto: “Non avete alcun maledetto senso del dovere” dicendogli come lui stesso avesse camminato dietro il feretro dello zio Lord Mountbatten. “Sì – avrebbe risposto il fratello di Lady Diana - ma tu avevi già 30 anni”. Spencer definisce un’esperienza straziante quella camminata dietro la bara della sorella. Il principe Filippo, secondo quanto scrive il conte, aveva istruito tutti a guardare fisso davanti a sé senza alcuna attenzione soprattutto nei confronti del più piccolo, il principe Harry. Vedi anche Lady Diana, 29 anni fa la morte a Parigi: storia della principessa