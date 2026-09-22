Una persona non ancora identificata ha aperto il fuoco davanti all'istituto tecnico "Niyazi Uzmez" a Turgutlu, in provincia di Manisa nella parte occidentale del Paese, ferendo almeno otto persone. Secondo quanto riferisce l'emittente Ntv, dopo l'attacco sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre di soccorso medico

Spari in una scuola superiore in Turchia. Una persona non ancora identificata ha aperto il fuoco davanti all'istituto tecnico "Niyazi Uzmez" a Turgutlu, in provincia di Manisa nella parte occidentale del Paese, ferendo almeno otto persone. Tra queste, una è in gravi condizioni. Intanto, il presunto assalitore è stato arrestato dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme alle squadre di soccorso medico. Nel frattempo, il prefetto locale ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.

La sparatoria

Al momento non sono chiare le motivazioni dietro l'attacco ma, secondo le prime ricostruzioni, l'assalitore avrebbe sparato "a caso" davanti alla scuola. A seguito dell'attacco, avvenuto attorno alle 8 del mattino ora locale, molti genitori hanno tentato di entrare nell'istituto scolastico ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Si sono quindi verificati momenti di tensione.

Le misure di sicurezza del governo

Nei mesi scorsi il governo turco aveva annunciato misure di sicurezza aggiuntive nelle scuole a partire dall'inizio dell'anno scolastico, il 14 settembre, dopo che in primavera si erano verificate due sparatorie in un liceo e in una scuola media. Il 14 aprile, un 19enne ex studente di un liceo in provincia di Sanliurfa, nel sud est della Turchia, era entrato nell'istituto scolastico aprendo il fuoco e ferendo 16 persone prima di togliersi la vita. Il giorno successivo, uno studente di 13 anni di una scuola media di Kahramanmaras, sempre nel sud est della Turchia, era entrato a scuola armato e aveva iniziato a sparare, provocando la morte di 12 persone e ferendone 20, prima di togliersi la vita.