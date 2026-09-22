Messico, la tempesta Polo diventa uragano: allerta sul Pacifico

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Messico, la tempesta Polo diventa uragano: scatta l'allerta sul Pacifico

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La tempesta Polo è diventata uragano di categoria 1 e potrebbe intensificarsi rapidamente fino alla categoria 5. Il ciclone minaccia le coste di Guerrero. Resta attiva l’allerta fino alle coste del Michoacán

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In Messico la tempesta Polo si è trasformata in un uragano di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson. Secondo i modelli, potrebbe intensificarsi rapidamente fino a raggiungere la categoria 5. Il ciclone si trova sull’Oceano Pacifico, al largo dello Stato di Guerrero, con venti in forte aumento. Resta attiva l’allerta fino alle coste del Michoacán. Il suo passaggio porterà temporali intensi e onde alte fino a quattro metri. Il Servizio meteorologico nazionale stima precipitazioni estreme sulla costa.

Pericolo frane, straripamenti e inondazioni

Come riferito dalla Commissione nazionale dell'acqua, le piogge potrebbero causare frane e l'incremento dei livelli dei fiumi, oltre a straripamenti e inondazioni. In via precauzionale, la Protezione civile ha sospeso le lezioni nelle scuole di Acapulco, Costa Chica e Costa Grande. La governatrice del Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ha ribadito l'importanza della misura per evitare tragedie come quella dell'uragano Otis nel 2023. Alla luce della rapida intensificazione del ciclone, le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza.

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