L’uragano Lala è arrivato alle Hawaii e ha portato con sé inondazioni, frane causando una vittima e diversi feriti. L’uragano, di categoria uno, ha lambito Big Island, causando un morto in un incidente stradale e frane che hanno spazzato via più di 100 proprietà. Il governatore Josh Green ha affermato che "incredibilmente" non sembra esserci stata alcuna perdita di vite umane su scala più ampia.

Nonostante non abbia toccato terra, la tempesta ha comunque scaricato fino a 81 cm di pioggia in alcune zone, provocando torrenti impetuosi lungo i pendii montuosi. Oltre 200.000 famiglie sono rimaste senza corrente elettrica. Sebbene Lala si sia indebolita trasformandosi in tempesta tropicale e si stia dirigendo verso ovest, a sud delle Hawaii, il pericolo non è ancora cessato, avvertono le autorità.