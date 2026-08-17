Alle Hawaii l'uragano Lala distrugge centinaia di case e lascia 200mila senza elettricitàMondo
Oltre 81 cm di pioggia, torrenti impetuosi e raffiche di vento fino a 146 km/h. La tempesta ha lambito Big Island, dove c'è la capitale Honolulu prima di diregersi verso ovest, a sud dell'arcipelago
L’uragano Lala è arrivato alle Hawaii e ha portato con sé inondazioni, frane causando una vittima e diversi feriti. L’uragano, di categoria uno, ha lambito Big Island, causando un morto in un incidente stradale e frane che hanno spazzato via più di 100 proprietà. Il governatore Josh Green ha affermato che "incredibilmente" non sembra esserci stata alcuna perdita di vite umane su scala più ampia.
Nonostante non abbia toccato terra, la tempesta ha comunque scaricato fino a 81 cm di pioggia in alcune zone, provocando torrenti impetuosi lungo i pendii montuosi. Oltre 200.000 famiglie sono rimaste senza corrente elettrica. Sebbene Lala si sia indebolita trasformandosi in tempesta tropicale e si stia dirigendo verso ovest, a sud delle Hawaii, il pericolo non è ancora cessato, avvertono le autorità.
L’uragano
La parete oculare della tempesta è passata a meno di 48 km da South Point, sull'isola di Big Island, durante la notte, ma abbastanza vicina da provocare inondazioni improvvise, ha dichiarato domenica la contea di Hawaii.
Dopo aver raggiunto la forza di un uragano nel pomeriggio di sabato, con venti che soffiavano a 91 miglia orarie (circa 146 km/h), i venti di Lala si sono poi ridotti a circa 65 miglia orarie (circa 105 km/h), ha dichiarato il National Hurricane Center (NHC). La popolazione era stata avvertita: l’allerta diramata era in vigore per la contea di Hawaii, che comprende la Big Island, e un'allerta tempesta tropicale era in vigore per le altre sette isole principali dello stato ovvero Maui, Molokai, Kahoolawe, Lanai, Oahu, Kauai e Niihau.
Isola rinomata per il surf e il turismo, con 210.000 abitanti, la Big Island è la seconda isola più popolosa dell'arcipelago, ben dopo Oahu, che ospita oltre un milione di persone e la capitale, Honolulu. Gli uragani raramente toccano terra alle Hawaii e se Lala dovesse toccare terra come previsto, sarebbe solo il terzo uragano nella storia moderna a colpire il territorio statunitense del Pacifico, dopo Dot nel 1959 e Iniki nel 1992.