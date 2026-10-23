Premio Principessa Asturie, dalla famiglia reale spagnola a Messi FOTO

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Premio Principessa delle Asturie 2026, dalla famiglia reale spagnola a Messi. FOTO

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Si è tenuta la sera di giovedì 22 ottobre a Oviedo, in Spagna, l’annuale edizione del Concerto: un appuntamento musicale che si svolge alla vigilia della cerimonia di consegna dei Premi Principessa delle Asturie. Presenti la principessa Leonor con i genitori e la sorella, ma anche personaggi di spicco come il campione argentino di calcio Lionel Messi, la cantante Patti Smith e l’astronauta della Nasa Christina Koch

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