Premio Principessa Asturie, dalla famiglia reale spagnola a Messi FOTO

Si è tenuta la sera di giovedì 22 ottobre a Oviedo, in Spagna, l’annuale edizione del Concerto: un appuntamento musicale che si svolge alla vigilia della cerimonia di consegna dei Premi Principessa delle Asturie. Presenti la principessa Leonor con i genitori e la sorella, ma anche personaggi di spicco come il campione argentino di calcio Lionel Messi, la cantante Patti Smith e l’astronauta della Nasa Christina Koch