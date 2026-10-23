Premio Principessa Asturie, dalla famiglia reale spagnola a Messi FOTO

Premio Principessa delle Asturie 2026, dalla famiglia reale spagnola a Messi. FOTO
Si è tenuta la sera di giovedì 22 ottobre a Oviedo, in Spagna, l’annuale edizione del Concerto: un appuntamento musicale che si svolge alla vigilia della cerimonia di consegna dei Premi Principessa delle Asturie. Presenti la principessa Leonor con i genitori e la sorella, ma anche personaggi di spicco come il campione argentino di calcio Lionel Messi, la cantante Patti Smith e l’astronauta della Nasa Christina Koch
- La famiglia reale spagnola ha presenziato al Concerto del Premio Principessa delle Asturie. Giovedì 22 ottobre a Oviedo, in Spagna, si è tenuto il tradizionale appuntamento musicale che si svolge ogni anno alla vigilia della cerimonia di consegna dei prestigiosi Premi Principessa delle Asturie.
- Il Premio Principessa delle Asturie assegna ogni anno prestigiosi riconoscimenti a persone e organizzazioni che si sono distinte nella scienza, nella cultura, nello sport e nell'impegno sociale.
- A presenziare il concerto è la famiglia reale spagnola: la principessa Leonor era presente con il re Felipe VI, la regina Letizia e l'infanta Sofía.
- Oltre ai reali di Spagna, sono molti i personaggi noti che hanno preso parte alla serata: alcuni in quanto ospiti e altri in quanto vincitori di uno dei Premi. Tra loro la cantante rock Patti Smith, il campione argentino di calcio Lionel Messi, l’astronauta della Nasa, nota per le sue missioni spaziali e per il suo contributo al programma lunare Artemis, Christina Koch, lo scrittore Julian Barnes e Kenichi Yoda, presidente dello Studio Ghibli.
- I premi consegnati durante la cerimonia sono divisi in otto categorie: 1) Arti (per musica, cinema, teatro, pittura, fotografia, danza e altre forme artistiche) vinto quest’anno da Patti Smith, cantante e scrittrice; 2) Comunicazione e discipline umanistiche, vinto dallo Studio Ghibli; 3) Ricerca scientifica e tecnica, vinto da David Klenerman, Shankar Balasubramanian e Pascal Mayer, per il loro contributo alla ricerca sul sequenziamento del DNA; 4) Cooperazione internazionale, vinto dalla Banca mondiale dei semi delle Svalbard, in Norvegia.
- Poi ancora: 5) Scienze sociali, vinto Timothy Garton Ash, storico e saggista britannico; 6) Sport, vinto dal calciatore argentino Lionel Messi; 7) Lettere, vinto da Julian Barnes, scrittore britannico; 8) Concordia (per iniziative che promuovono la pace, la solidarietà, i diritti umani e la convivenza pacifica), vinto quest’anno da Christina Koch, astronauta statunitense.
- La consegna dei premi avviene il giorno successivo al concerto al Teatro Campoamor di Oviedo. La principessa Leonor presiede la Fondazione del Premio in qualità di erede al trono spagnolo ma i premi non vengono assegnati personalmente da lei.
- La serata era dedicata al compositore tedesco Felix Mendelssohn e alla sua Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore, op. 52, conosciuta come Lobgesang (“Canto di lode”). Sul palco dell’Auditorium Príncipe Felipe di Oviedo si sono esibiti l’Orchestra Sinfonica del Principato delle Asturie, il Coro della Fondazione Principessa delle Asturie, le soprano Sylvia Schwartz e Pilar Alva-Martín e il tenore Santiago Ballerini. La direzione era affidata a Nuno Coelho.