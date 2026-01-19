Introduzione

Gli italiani si sposano sempre meno e sempre più tardi. A rivelarlo è l'Istat nel report "Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi anno 2024", secondo cui nel nostro Paese si registra un calo dei matrimoni e una diminuzione delle separazioni e dei divorzi. Secondo i dati, si assiste anche a una battuta d'arresto per le seconde nozze, mentre sono in lieve flessione i matrimoni misti. Ad aumentare sono invece le unioni tra stranieri e nuovi cittadini italiani. Ecco tutto quello che c'è da sapere.