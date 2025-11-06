Genitori separati o divorziati, bonus per l’affitto di casa in Manovra

Il sostegno economico è destinato a un gruppo ben definito di beneficiari: madri e padri separati o divorziati che non hanno conservato l’assegnazione della casa familiare e che hanno figli a carico dal punto di vista fiscale fino ai 21 anni di età. Si tratta di una precisazione rilevante, perché individua proprio quella categoria di genitori che, dopo la fine del matrimonio o della convivenza, si ritrova in una posizione finanziaria particolarmente fragile. Chi è costretto a lasciare l’abitazione coniugale deve infatti affrontare la ricerca di un nuovo alloggio, continuando al tempo stesso a contribuire al sostentamento dei figli: una duplice fonte di pressione economica spesso difficile da gestire.

Per approfondire: Affitti, due rate non pagate e parte lo sfratto: la proposta di legge di Fratelli d'Italia