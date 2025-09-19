Affitti, in quali città italiane si trova casa più velocemente?

"Il mercato degli affitti in Italia mostra una sostanziale stabilità nei tempi di locazione, confermando come le dinamiche nazionali si stiano assestando dopo anni di forte crescita della domanda. Tuttavia, le performance delle singole città continuano a rispecchiare fattori locali specifici, come la tipologia e l’attrattività degli immobili, la composizione dell’offerta e i trend demografici e lavorativi", osserva Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it. "Mentre Milano e Roma seguono la tendenza nazionale, è interessante osservare casi come Verona e Venezia. Qui, nonostante un generale calo dell’interesse verso il comparto locativo – coerente con il trend nazionale – gli annunci vengono assorbiti più rapidamente dal mercato - prosegue Giabardo - A Venezia, la maggiore rapidità è legata principalmente alla presenza di immobili nuovi, più attrattivi per i potenziali inquilini. A Verona, invece, la riduzione dei tempi di affitto è dovuta soprattutto a un aumento dell’offerta: la maggiore varietà di soluzioni disponibili permette agli inquilini di individuare più rapidamente l’immobile adatto, contribuendo così a ridurre il time to rent complessivo".

