Affitti, prezzi in salita nel 2025: canoni per città e bonus attivi

Per chi intende accedere a un contratto di affitto sono attivi diversi bonus sotto forma di detrazioni fiscali o credito d’imposta che consentono, almeno in parte, di abbattere il costo mensile. Agevolazioni di questo tipo spettano agli inquilini che sottoscrivono un contratto “a canone libero” o “concordato” purché la casa sia adibita ad abitazione principale, ai giovani tra 20 e 31 anni non ancora compiuti, agli studenti universitari fuorisede e ai dipendenti che si spostano per motivi di lavoro. In attesa del “piano casa” annunciato dal governo, va poi ricordato il fondo morosità – rifinanziato con 30 milioni per il biennio 2025-26 – destinato ai nuclei che non riescono a sostenere i costi per cause esterne. Altri aiuti sono inoltre concessi a livello locale da Regioni e Comuni.