"L'Europa ha appena acconsentito al rilascio di un'ingente quantità delle sue scorte di gasolio. Il processo inizierà immediatamente". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. Di lì a poco è arrivata la conferma del presidente francese Emmanuel Macron. "Ho appena riunito i leader del G7 sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel", ha scritto Macron su X. "Abbiamo deciso di rendere più flessibile la produzione, sfruttando al massimo la capacità delle nostre raffinerie, di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di quattro mesi, insieme ai nostri partner e sotto il coordinamento dell'Aie,e di non adottare alcuna misura restrittiva sugli scambi di prodotti energetici tra i partner".

La richiesta avanzata da Trump nelle ultime ore

Nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva chiesto apertamente ai leader europei di utilizzare le proprie riserve strategiche per frenare l'impennata dei prezzi globali. La richiesta era giunta in una fase critica particolarmente critica: le tensioni tra Israele e Iran spingono i costi dell'energia alle stelle, mentre nel Regno Unito il diesel ha già registrato record storici alla pompa. Per proteggere i consumatori americani, Trump starebbe valutando anche il blocco delle esportazioni di carburante verso l'estero. Se attuata, questa misura ridurrebbe i prezzi negli Stati Uniti ma colpirebbe duramente l'Europa. Dopo lo stop alle forniture russe, infatti, i Paesi europei dipendono fortemente dagli Usa, che garantiscono un flusso costante tra 1,2 e 1,5 milioni di barili al giorno.