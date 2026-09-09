Il governo laburista di Andy Burnham ha annunciato sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania. Una decisione condivisa anche da altri 11 Paesi, tra cui Canada, Francia e altri Stati europei e non europei, che hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta. L'Italia non ha aderito. Anche Donald Trump non si è opposto all'iniziativa

È guerra diplomatica tra Israele e Regno Unito. Il governo laburista di Londra, sotto la nuova leadership di Andy Burnham, ha annunciato sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania. Una decisione condivisa e supportata anche da altri undici Paesi, tra cui Canada, Francia e altri Stati europei e non europei, che hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta. L'Italia non ha aderito. Come riporta Axios, anche l'amministrazione americana di Donald Trump non si è opposta all'iniziativa di Londra. La decisione del governo di Burnham è arrivata a seguito della scelta del premier israeliano Benjamin Netanyahu di procedere con un nuovo insediamento nell'area E1 che porterebbe a dividere la Cisgiordania, impedendo la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese.

La dichiarazione congiunta dei 12 Paesi

A firmare la dichiarazione, insieme a Regno Unito, Canada e Francia, sono stati anche i capi delle diplomazie di Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Alcuni di questi, a partire da Dublino e Madrid, avevano già sanzionato formalmente a livello commerciale le colonie israeliane. Nel comunicato si sottolinea che "le azioni del governo d'Israele stanno minando ogni possibilità di una soluzione a due Stati" fondata sulla convivenza "pacifica" di uno Stato israeliano e uno palestinese fianco a fianco. La situazione “si sta rapidamente deteriorando a livelli senza precedenti di violenza da parte dei coloni e di espansione degli insediamenti", si legge ancora nella dichiarazione.

“I coloni rispondano dei loro crimini”

I 12 Paesi hanno poi ribadito che il governo di Netanyahu “deve mettere fine immediatamente" a questo processo, assicurando che "i coloni rispondano" dei loro crimini e "le accuse all'esercito israeliano siano investigate" seriamente. In conclusione, i 12 Paesi hanno confermato "l'intenzione di introdurre restrizioni nazionali o di sostenere quelle europee contro il commercio di prodotti dagli insediamenti, che sono illegali in base al diritto internazionale", mentre annunciano di valutare "attivamente ulteriori misure".