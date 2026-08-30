Cisgiordania, coloni israeliani assaltano una casa a Qusra

Un gruppo di coloni israeliani con il volto coperto ha attaccato una casa palestinese a Qusra, in Cisgiordania. Sette persone sono rimaste bloccate all'interno mentre venivano lanciate pietre contro la struttura per oltre un'ora. Il proprietario Luay Bayruti ha riferito che i militari, una volta giunti sul posto, hanno ammanettato, bendato e picchiato i presenti prima di rilasciarli. Il premier Netanyahu ha condannato gli atti di violenza.