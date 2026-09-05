Guerra Iran-Usa, quanto sono costati i sei mesi di conflitto

Oltreoceano, i sei mesi di guerra impattano sull'economia reale negli Stati Uniti che forse inizialmente avevano pensato di avviare il conflitto contro Teheran con la prospettiva di una conclusione "lampo". Oltre agli ingenti costi umani e politici, il New Yorker ha fatto una stima sia dei costi diretti dovuti alle spese militari e ai rincari energetici sia indiretti relativi all'aumento dei tassi d'interesse sui prestiti. Secondo il periodico, in sei mesi il Dipartimento della Guerra di Washington avrebbe fatto fronte a uscite comprese tra gli 80 e i 100 miliardi di dollari, 26 miliardi dei quali in munizioni e 9,2 miliardi per i danni causati dai raid iraniani nelle basi Usa sparse nel Golfo, come Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.