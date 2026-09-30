Bonus gasolio agricolo, domande entro oggi 30 settembre: a chi spetta

La misura, finanziata con uno stanziamento totale pari a 89,8 milioni di euro, intende riconoscere alle imprese agricole un contributo pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'Iva) per l'acquisto di gasolio e benzina effettuato tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026

Scade oggi, 30 settembre, il termine di presentazione delle domande di accesso al bonus gasolio per l'agricoltura. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha segnalato la chiusura della finestra telematica — aperta lo scorso 6 agosto — attivata per fornire una risposta rapida e concreta alle aziende del settore, messe a dura prova dal rincaro dei prezzi energetici e dalle tensioni geopolitiche internazionali.

Contributo pari al 20% della spesa

La misura, finanziata con uno stanziamento totale pari a 89,8 milioni di euro e regolata dal decreto interministeriale Masaf-Mef n. 365846 del 27 luglio 2026, intende riconoscere alle imprese agricole un contributo pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'Iva) per l'acquisto di gasolio e benzina effettuato tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026. Il bonus non viene erogato attraverso un versamento sul conto corrente, ma funziona come una sorta di sconto fiscale. Infatti il credito può essere usato nel modello F24 per ridurre le somme che l’impresa deve allo Stato.

L'ampliamento della misura

Il bonus è stato inserito nel decreto legge 27 marzo 2026, n. 38. Inizialmente copriva solamente gli acquisti effettuati nel mese di marzo e nella sua prima versione la misura aveva in dotazione 30 milioni di euro. In un secondo momento, anche per rintuzzare il caro energia causato dalla crisi di Hormuz e sostenere il settore, è stata estesa anche ai mesi di aprile e maggio con lo stanziamento complessivo, come detto, che arriva a coprire poco meno di 90 milioni di euro.

Il carburante per attività agricola

Per ottenere il bonus occorre che il carburante sia stato comprato per un’attività agricola. Il decreto cita, per esempio, gasolio destinato a trattori agricoli e forestali, macchine per lavorare il terreno o raccogliere i prodotti, motopompe per l’irrigazione, gruppi elettrogeni e altri macchinari agricoli. Nell'ambito della norma rientra anche il carburante impiegato per riscaldare le serre destinate alla coltivazione di piante orticole.

La richiesta

La richiesta per ottenere il bonus deve essere inviata solamente online e attraverso il portale SIAN. L’impresa può occuparsene direttamente oppure delegare uno dei vari centri di assistenza agricola. L'Agea propone agli utenti un modulo precompilato nel quale vanno inseriti i dati anagrafici ricavati dal fascicolo aziendale. Nella domanda occorre dichiarare, tra le varie specifiche, la spesa sostenuta in totale, il fatto che il carburante sia stato effettivamente impiegato per l’attività agricola e l'eventuale presenza di altri aiuti che coprono i medesimi costi.