Energia, Ue: "Inverno sarà impegnativo, i prezzi saranno molto alti"

Il commissario Ue Dan Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale a Dublino, ha assicurato che non si prevedono "problemi di sicurezza dell'approvvigionamento" ma "per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa". Birol (Aie): "L'Europa è una delle regioni più esposte, se non la più esposta in assoluto, quando si tratta di diesel"

"Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento" di energia "ma prevediamo prezzi molto alti". A dirlo è il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale energia a Dublino, sottolineando che anche se non dovesse "esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa". L'Ue - ha aggiunto - sta "quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili, per renderle più efficienti".

L'Ue verso il rinvio della stretta sull'import di metano

"Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione" del regolamento sul metano nella "parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei Paesi Ue, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare" l'entrata in vigore "della parte relativa all'import", ha annunciato intanto Jorgensen, al suo arrivo al Consiglio informale, sottolineando che non si tratta "in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni" e che saranno Parlamento e Consiglio a decidere "se procedere o meno in tal senso".

Jorgensen: "Superati i 100 miliardi in più per l'import energia fossile"

Jorgensen ha anche detto che dall'inizio della crisi in Medio Oriente "abbiamo ormai superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia, senza ricevere nemmeno una molecola in più di gas o petrolio". "Questo ci dimostra quanto sia grave per noi dipendere da fonti energetiche provenienti da altre parti del mondo - ha aggiunto - Dobbiamo liberarci da questa dipendenza e sostituire i combustibili fossili con energia prodotta localmente".

Jorgensen: "Tassa extra-profitti? Nessuna proposta a livello Ue"

La tassa sui sugli extra-profitti delle compagnie energetiche "è una misura che gli Stati membri possono introdurre e che, se lo desiderano, li aiuteremo a sviluppare" nel quadro di "regimi conformi al diritto dell'Ue. Non abbiamo in programma una tassa a livello dell'Unione", ha ribadito poi ribadito Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale. "Riteniamo che sia meglio che ciò avvenga a livello nazionale".