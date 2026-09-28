La lettera è rivolta ai ventisette ministri Ue dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin: a inviarla, il commissario Dan Jorgensen, che ha incalzato le capitali a mettere in campo misure sulla scia di quelle adottate nel 2022 nel pieno della crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina. L'idea è quella di limitare la volatilità dei prezzi cercando di contenerli anche nei più piccoli comportamenti quotidiani. Il commissario incoraggia voucher energetici e tariffe sociali, aiuti alle industrie condizionati a interventi di efficienza energetica e incentivi alla mobilità a zero emissioni. Ma viene sottolineata anche l'importanza di ridurre il consumo dell'elettricità fino all'idea di spegnere l'illuminazione pubblica non necessaria e di evitare l'uso del riscaldamento all'esterno. Tutto questo mentre, come sottolinea l'ANSA, l'Ue si prepara al nuovo inverno con le riserve di gas piene poco oltre il 70% della capacità, ancora sotto l'obiettivo di riempirle almeno all'80% entro dicembre.

I prossimi appuntamenti

Le indicazioni di Bruxelles sono sul tavolo del Consiglio Energia nel quale i ministri si confrontano a Dublino in una riunione informale. Domani ci sarà anche una riunione tra gli esperti della Commissione europea e degli Stati membri nel gruppo di coordinamento sul petrolio, per valutare lo stato delle forniture e decidere se spingere la presidenza irlandese dell'Ue a convocare una riunione straordinaria dei ministri dei Trasporti nelle prossime settimane. Non sembra per ora vicina la proposta di tassare l'elettricità in modo più favorevole rispetto al gas naturale, avanzata a luglio da Palazzo Berlaymont per abbassare i prezzi delle bollette. Molti Paesi avrebbero espresso riserve sull'ipotesi di un intervento di natura fiscale. Il tema del caro prezzi sarà sicuramente in discussione nel Vertice europeo del 15 e 16 ottobre.