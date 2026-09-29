Un intero capo del dl riguarda i Campi Flegrei, con nuove risorse per fronteggiare il fenomeno bradisismico. In particolare, le disposizioni fanno riferimento agli eventi registrati il 31 luglio e il 1° agosto 2026 e prevedono un sostegno economico per le famiglie costrette a lasciare la propria abitazione. Come scrive Il Sole 24 Ore, la misura, denominata Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), potrà essere riconosciuta dalla Regione Campania, attraverso i Comuni di Napoli, Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, ai nuclei familiari che abbiano dovuto abbandonare la propria casa di residenza perché dichiarata inagibile. Sono ammessi i casi in cui lo sgombero sia stato disposto con un provvedimento adottato entro il 15 settembre 2026. Nel decreto Pa vengono anche chiariti gli aspetti sullo stato legittimo negli edifici condominiali danneggiati e i criteri di cancellazione dagli elenchi per la ricostruzione in caso di carenze significative. Per il cratere sismico 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) viene prorogata la gestione straordinaria della ricostruzione fino al 31 dicembre.

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