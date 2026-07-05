Ddl caccia, divisioni nella maggioranza. Possibili modifiche al testo

Lo scorso 23 giugno il Senato ha votato l'ok per il primo via libera al ddl. Il testo, che riforma la legge sull'attività venatoria datata 1992, punta a riconoscere l'attività venatoria come "utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi", aumentando così il numero di animali cacciabili e le aree di caccia consentite. In sostanza considera la caccia non più una deroga alla protezione della fauna ma una attività che partecipa in qualche modo alla tutela dell'ambiente. Viene per esempio estesa la durata e le zone dove poter praticare la caccia al cinghiale e in generale sono aumentati gli animali che si possono cacciare, mentre le aree dove poter praticare la caccia vengono estese anche a boschi pubblici e aree demaniali, comprese le spiagge, con le indicazioni dll'Ispra su alcuni aspetti non più vincolanti.