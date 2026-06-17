Ddl caccia, si vota al Senato tra polemiche. Cosa prevede la riforma

Introduzione
Il disegno di legge sulla caccia, dopo quasi un anno di vita, arriva al vaglio dell'Aula di Palazzo Madama. Il primo ok del Parlamento è atteso tra stasera e domani. Contro il provvedimento, che riforma la precedente legge sul settore, si sono schierate le opposizioni ma anche associazioni ambientaliste che contestano, tra l'altro, l'estensione delle specie cacciabili e le condizioni ambientali in cui è ammessa la caccia. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Il percorso del ddl
L'iter del provvedimento era cominciato il 3 luglio 2025 nelle commissioni Ambiente e Industria mentre le prime proposte sul tema risalgono all'inizio della legislatura, targate Lega e Fratelli d'Italia. Ora il testo è approdato al Senato. Questa mattina, dopo l'intervento della relatrice, la senatrice Francesca Tubetti di FdI, è iniziato l’esame del disegno di legge. M5s e Avs hanno presentato due pregiudiziali di costituzionalità, entrambe bocciate. Dopo un’interruzione, nel pomeriggio si è passati all'esame e al voto degli emendamenti, all'incirca 900 e per lo più delle opposizioni.
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La riforma
Nella sostanza, il testo riforma l'attuale legge sulla caccia, la 157 del 1992. Il provvedimento ha la firma del presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan e conta 20 articoli. Il centrodestra ha difeso il testo elencando i rischi che vengono dalla presenza di alcuni animali selvatici come gli ungulati, spesso causa di incidenti stradali e di danni agli allevamenti.
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Le novità
Con la riforma cambia il ruolo dei cacciatori intesi come "bioregolatori" e la caccia diventa formalmente "attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi". Di conseguenza aumenta il numero di animali cacciabili - ad esempio sparisce il riferimento al lupo, dall'elenco delle specie di fauna selvatica tutelate - e aumentano le aree di caccia consentite, come spiagge e aree protette. Si potrà cacciare nelle aziende faunistiche private, visto che viene meno la norma che prima permetteva ai proprietari di imporre uno stop per motivi etici.
I calendari e i limiti
Il ddl incide anche sui calendari venatori, aprendo alla possibilità di cacciare anche durante le fasi di migrazione e nidificazione degli animali, o con il buio perché si potranno usare visori notturni e silenziatori. Previsti, infine, limiti meno rigidi sui richiami vivi ossia gli uccelli usati come esca sonora negli appostamenti di caccia.
Opposizioni sul piede di guerra
In modo compatto, i partiti di opposizione hanno contestato il ddl. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha commentato: “Non è una riforma, è un tentativo sguaiato e ideologico di frantumare il delicato equilibrio della legge 157. È una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista, in barba alla scienza, al diritto europeo e al dovere costituzionale di tutelare l'ecosistema e la biodiversità. Chiediamo quindi il ritiro immediato del ddl”. Il leader del M5s Giuseppe Conte dice che il ddl è “un grave passo indietro nella tutela della natura e della biodiversità. Non si tratta di una modifica tecnica, ma della precisa scelta politica di sacrificare l'interesse generale per soddisfare interessi particolari. Ci siamo opposti in ogni sede utile e continueremo a farlo, dentro e fuori le aule parlamentari. Proveremo in ogni modo a fermare questo scempio”. Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde ha aggiunto che "Giorgia Meloni con la riforma vuole colpire la biodiversità e il patrimonio naturale del nostro Paese. Vogliono estendere l'attività venatoria fino a trasformare parchi, aree protette e perfino le spiagge in luoghi dove si può sparare”.
Le associazioni ambientaliste
Critiche anche numerose associazioni ambientaliste, convinte che le maglie più larghe previste per la caccia mettano a rischio la sicurezza pubblica e le tutele per la fauna selvatica, oltre a innescare poi conflitti con le direttive europee in materia ambientale.
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Lipu divulga lettera Vaticano: “Impegno Papa per tutela del creato”
Lipu-BirdLife Italia ha divulgato oggi una lettera della Segreteria di Stato del Vaticano indirizzata a loro. "È con emozione e gratitudine che abbiamo accolto la risposta del Papa alla nostra nota di preoccupazione circa il disegno di legge 1552 sulla caccia”. Leone XIV - riporta l’associazione in una nota - pur sottolineando l'indiscutibile terzietà della Santa Sede rispetto alle "tematiche legislative degli Stati", ha definito il tema "una questione di grande rilevanza sociale e morale", "pregando affinché siano esauditi i legittimi desideri della Lipu". Il Papa, prosegue la nota, ha inoltre assicurato che la Santa Sede non mancherà di promuovere "il rispetto e la tutela del creato".
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