Ddl caccia, si vota al Senato tra polemiche. Cosa prevede la riforma

In modo compatto, i partiti di opposizione hanno contestato il ddl. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha commentato: “Non è una riforma, è un tentativo sguaiato e ideologico di frantumare il delicato equilibrio della legge 157. È una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista, in barba alla scienza, al diritto europeo e al dovere costituzionale di tutelare l'ecosistema e la biodiversità. Chiediamo quindi il ritiro immediato del ddl”. Il leader del M5s Giuseppe Conte dice che il ddl è “un grave passo indietro nella tutela della natura e della biodiversità. Non si tratta di una modifica tecnica, ma della precisa scelta politica di sacrificare l'interesse generale per soddisfare interessi particolari. Ci siamo opposti in ogni sede utile e continueremo a farlo, dentro e fuori le aule parlamentari. Proveremo in ogni modo a fermare questo scempio”. Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde ha aggiunto che "Giorgia Meloni con la riforma vuole colpire la biodiversità e il patrimonio naturale del nostro Paese. Vogliono estendere l'attività venatoria fino a trasformare parchi, aree protette e perfino le spiagge in luoghi dove si può sparare”.