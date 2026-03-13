Gestire i festival come le Paralimpiadi: come renderli più accessibili?

Quanto sono accessibili i festival musicali italiani? L’associazione Caratteri Cubitali ha analizzato i siti web degli eventi e ha scoperto che in più della metà non è segnalata alcuna informazione. Con i Giochi Paralimpici in corso l’attenzione è più alta sul tema, ma non è detto che resti tale e i dati servono a comprendere una situazione di esclusione sistemica