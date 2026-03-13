Nella suggestiva cornice delle cime montane bellunesi, a pochi minuti da Cortina d’Ampezzo, si trova Corte delle Dolomiti, un progetto di ospitalità diffusa (in oltre 120 ettari di bosco privato) che recupera e valorizza il villaggio voluto a metà degli anni Cinquanta da Enrico Mattei (e realizzato dall'architetto Edoardo Gellner) per ospitare i dipendenti Eni e le loro famiglie durante le vacanze