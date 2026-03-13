Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

La "città nella natura" di Mattei sulle Dolomiti è oggi un albergo diffuso

Costanza Ruggeri

Nella suggestiva cornice delle cime montane bellunesi, a pochi minuti da Cortina d’Ampezzo, si trova Corte delle Dolomiti, un progetto di ospitalità diffusa (in oltre 120 ettari di bosco privato) che recupera e valorizza il villaggio voluto a metà degli anni Cinquanta da Enrico Mattei (e realizzato dall'architetto Edoardo Gellner) per ospitare i dipendenti Eni e le loro famiglie durante le vacanze

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ