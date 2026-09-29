Roma, golf car senza regole e pacchetti turistici da 400 euro

Sempre secondo quanto ricostruito dall’Adnkronos, la presenza delle golf car a Roma si è intensificata da agosto. "La città si sta trasformando in una vera e propria giungla trasportistica. Negli ultimi mesi abbiamo visto di tutto: golf car che invadono ogni forma di parcheggio, mezzi contromano e nelle aree pedonali. Turisti seduti nel senso opposto di marcia e abbracciati alle valigie perché spesso vengono presi direttamente alla stazione e portati in albergo. Abbiamo visto golf car anche sulla Roma-Fiumicino mentre trasportavano turisti verso l’aeroporto", dice Luca Notarbartolo, presidente dell’associazione Ncc Italia.

"Abbiamo oggi circa 500 golf car che operano stabilmente sul territorio di Roma Capitale all'interno di un contesto non normato e non regolamentato", prosegue sottolineando come con la loro attività questi operatori "stanno offrendo servizi che troppo spesso si sovrappongono al nostro di noleggio con conducente e al mondo taxi. Addirittura, questi autisti di golf car si trasformano in guide turistiche, offrendo tour e svolgendo il lavoro delle guide professionali autorizzate".

Per approfondire:

Turismo in Italia, Roma tra le città più attrattive in Europa. I dati di Federalberghi