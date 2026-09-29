Enel: "Offriamo 50% di sconto su elettricità da aprile 2026"

L'offerta a prezzo fisso "Digital luce" di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia "è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti". Lo sottolinea la società in una nota "È la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari. Per la famiglia media (2MWh l'anno) uno sconto di 200 euro l'anno rispetto al prezzo all'ingrosso". L'offerta, viene spiegato, "è presente sul sito di Enel da aprile 2026".

Le iniziative

Oltre a quella di Enel ci sono altre proposte che vengono incontro ai conusmatori. Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Enilive, propone infatti sconto su luce e gas. Dal 1 ottobre infatti - ha comunicato l'azienda - viene offerto un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia.

L'allarme dell'Ue

Le iniziative per l'Italia si inseriscono in un quadro di crescenti aumenti dei prezzi. "Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento" di energia "ma prevediamo prezzi molto alti". A dirlo è stato il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, sottolineando che anche se non dovesse "esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa". L'Ue - ha aggiunto - sta "quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili, per renderle più efficienti".