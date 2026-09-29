Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eni: da Plenitude sconto 30% su bollette luce e gas, prezzo bloccato due anni

Economia

Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Enilive, l'azienda offre dal 1 ottobre un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Lo annuncia una nota della società

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Enilive arriva lo sconto su luce e gas. Dal 1 ottobre infatti - comunica l'azienda in una nota - Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. 

Dal 1 ottobre: i dettagli dell'offerta

Il gruppo offrirà, a partire dal 1 ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per due anni, mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Questo sconto vale circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per quei clienti che scegliessero entrambe le forniture. Plenitude valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell'evoluzione degli scenari di mercato.

Economia: Ultime notizie

Energia, Ue: "Inverno sarà impegnativo, i prezzi saranno molto alti"

Economia

Il commissario Ue Dan Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale a Dublino,...

Btp, asta 5 e 10 anni: rendimenti al massimo dal 2023

Economia

I Btp sono stati assegnati rispettivamente al 4,08% e al 4,58%. Completano il collocamento 1,5...

Carburanti, anche Q8 accoglie invito governo: arriva price cap

Economia

Scattati i tagli di Eni e Ip, anche Q8 annuncia l’adesione. Il price cap avrà durata di 30 giorni...

Decreto Pa, ok della Camera: dalle ferie alla scuola, le ultime novità

Economia

Il decreto Pa, approvato dalla Camera con 133 voti favorevoli e 66 contrari, è di fatto un...

Fisco, Leo: “Aumentare a 60mila euro lo scaglione Irpef del 33%”

Economia

In un’intervista al Corriere della Sera, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha parlato...

Economia: I più letti