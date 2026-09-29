Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Enilive arriva lo sconto su luce e gas. Dal 1 ottobre infatti - comunica l'azienda in una nota - Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia.

Dal 1 ottobre: i dettagli dell'offerta

Il gruppo offrirà, a partire dal 1 ottobre e per quei clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per due anni, mantenendo altresì invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Questo sconto vale circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per quei clienti che scegliessero entrambe le forniture. Plenitude valuterà inoltre eventuali successive misure a supporto dei consumatori in funzione dell'evoluzione degli scenari di mercato.