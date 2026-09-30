Introduzione

Nel 2025 il differenziale Btp-Bund è diminuito sensibilmente, secondo Banca d’Italia anche grazie alla maggiore fiducia degli investitori nel debito italiano. Ma la guerra in Medio Oriente ha invertito parzialmente il trend: in estate lo spread è tornato tra i 70 e gli 80 punti, e a settembre è arrivato oltre i 100 punti (oggi ha chiuso a 102,9).

Si tratta di un segnale di attenzione per il governo Meloni, chiamato a un equilibrio complesso fra risorse da reperire per la Manovra - in un 2027 di elezioni -, mercati da non sottovalutare e margini di spesa ristretti dal costo più alto per finanziare il debito. "Come ho sempre detto, bisogna stare molto attenti al debito, per fortuna che siamo stati attenti nei quattro anni precedenti, per fortuna", ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.