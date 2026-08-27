Consumi famiglie, le spese obbligate salgono al 42%: casa in testa

La maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari - spiega lo studio - è determinata soprattutto dalla diversa dinamica dei prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili: dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili (+57%) e una volta e mezzo rispetto ai servizi (+88,4%), con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti i cui prezzi sono cresciuti in trent'anni del 211%.

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