Consumi famiglie, le spese obbligate salgono al 42%: casa in testa

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Consumi delle famiglie italiane, le spese obbligate salgono al 42%: casa in testa

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Nel 2026 le spese obbligate - ovvero quelle legate a beni e servizi di cui non si può fare a meno come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni - continuano a "mangiarsi" una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie, con un'incidenza pari al 41,7% (in aumento di 4,7% punti rispetto al 1995 quando erano al 37%). Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi (+2,9%), mentre risulta in contrazione quella per i beni (-7,6%). È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie italiane nel periodo 1995-2026.

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Quello che devi sapere

Casa, assicurazioni, carburanti ed energia

A prezzi costanti, le spese per l'abitazione si confermano la voce di costo maggiore con 5.335 euro pro capite (+72 euro rispetto al 2025) sul totale delle spese obbligate (pari a 9.693 euro). Seguono le assicurazioni e i carburanti (2.310 euro) e l'energia (1.829 euro): quest'ultima è, comunque, la componente che, pur mantenendo un'incidenza elevata sui bilanci familiari, dal 1995 a oggi ha registrato la riduzione più significativa (-1.231 euro). Si tratta di una conseguenza dei minori consumi delle famiglie, ridotti per rispondere all'aumento dei prezzi ma anche e soprattutto, spiega l'Ufficio Studi di Confcommercio, approfittando dei progressi tecnologici (basti pensare agli elettrodomestici) che hanno favorito il risparmio energetico.

 

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Le cause dell’aumento delle spese obbligate

La maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari - spiega lo studio - è determinata soprattutto dalla diversa dinamica dei prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili: dal 1995 ad oggi, il loro indice è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili (+57%) e una volta e mezzo rispetto ai servizi (+88,4%), con il picco toccato dall'aggregato energia, gas e carburanti i cui prezzi sono cresciuti in trent'anni del 211%.

 

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Le bollette

"Sul fronte dell'energia, le famiglie hanno tagliato i consumi e acquistato elettrodomestici più efficienti, ma questo risparmio non si è tradotto in bollette davvero più leggere perché le tariffe e i prezzi finali sono rimasti molto alti", osserva lo studio di Confcommercio.

 

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Prodotti tech e tempo libero

Nel 2026 è tornata invece la voglia di spendere per gli acquisti non essenziali: “Si comprano più prodotti tecnologici come smartphone e computer e beni destinati a durare nel tempo, resi più accessibili da prezzi in calo - osserva l’analisi -, mentre a guidare la ripresa sono i servizi per il tempo libero, la ristorazione e i viaggi, con una crescita dell'1,9% pari a 98 euro in più a persona".

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Acquisti alimentari in calo

Al contrario, emerge dallo studio, "il settore alimentare continua a fare fatica e vede i volumi acquistati in calo, un fenomeno spiegabile sia con l'invecchiamento della popolazione sia con i nuovi stili di vita che vedono sempre più persone mangiare fuori casa o fare scelte diverse a tavola".

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Famiglie prudenti e poco fiduciose

Come osserva l’analisi, "la forbice dei prezzi si conferma il fattore chiave: tra il 1995 e il 2026 il deflatore delle spese obbligate è cresciuto del 140,8% (con il picco del +211,1% nell'energia), contro il +57,4% dei beni commercializzabili e il +88,4% dei servizi liberi. Questa forte rincorsa dei listini per i beni essenziali, che spazia dal +101,4% dell'alimentare al -91,4% dell'elettronica, ha alimentato un'inflazione percepita spesso superiore a quella reale, incrinando la fiducia delle famiglie e imponendo massima prudenza sulle prospettive dei consumi a breve e medio termine".

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Come si sono adattate le famiglie italiane

L'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio evidenzia, tuttavia, come le famiglie abbiano dimostrato una significativa capacità di tenuta, cercando di mantenere i livelli di consumo rimodulando la composizione della spesa, contenendo soprattutto i beni più tradizionali, più che riducendola drasticamente, pur in presenza di un progressivo aumento dei costi incomprimibili che ha ridotto gli spazi di spesa discrezionale.

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Un confine sempre più sottile fra spese obbligate e libere

"L'evoluzione degli stili di vita ha progressivamente assottigliato il confine tra spese obbligate e discrezionali - osserva l’analisi trasformando beni come smartphone, personal computer e connessioni internet in strumenti indispensabili per lo studio, il lavoro e la fruizione di servizi essenziali quali la gestione dei conti bancari e i rapporti con la pubblica amministrazione. La contrazione della quota destinata ai consumi liberi è il risultato di dinamiche complesse in cui le famiglie cercano faticosamente di recuperare terreno nei servizi commercializzabili come viaggi, cultura e ristorazione, pur senza riagganciare il picco del 21,3% raggiunto nel 2019, mentre l'incidenza dei beni commercializzabili scende ulteriormente al 37,5% nel 2026".

 

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Sangalli: "Intervenire su fisco e tariffe per rilanciare i consumi"

"Nonostante un rallentamento delle spese obbligate, l'incidenza sui bilanci familiari rimane elevata, in particolare per carburanti e bollette a causa dei rincari energetici. Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi", ha affermato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando l'analisi dell'Ufficio Studi della confederazione.

 

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