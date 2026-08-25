Sul fronte delle quote di gas immesse nella rete a luglio, l'Osservatorio fotografa dati pressoché stazionari rispetto al 2025, con un calo di 12 milioni di metri cubi, lo 0,2% in meno. Ad aumentare, nello stesso periodo, sono le importazioni via Tarvisio e via Mazara del Vallo, in crescita rispettivamente di 0,3 e 0,1 miliardi di metri cubi. Nello stesso mese flettono le immissioni dal Passo Gries, nove punti in meno, e tramite il gas naturale liquefatto, in calo in entrambi i casi di 0,1 miliardi di metri cubi. Su quest'ultima voce pesano le tensioni intorno al blocco dello Stretto di Hormuz che hanno impattato sui traffici anche delle navi gassiere.