Report Coop 2026, Italia in affanno. Si lavora di più, si consuma meno

In questo Paese "incapace di crescere", un grosso tema sono i salari. Gli italiani lavorano di più di un tempo ma guadagnano meno. Rispetto al 2019, sono un milione in più gli italiani al lavoro ed è aumentata contemporaneamente l'intensità lavorativa (35 ore in media lavorate in più all'anno tra 2019 e 2025). L’insoddisfazione è comunque un elemento comune praticamente a tutti: il 93% degli occupati vorrebbe cambiare "almeno un aspetto" del proprio lavoro.

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