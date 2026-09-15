Bonus affitto 500 euro per genitori separati, quando arriva il bando

A livello generale, secondo il report Istat "Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi anno 2024", pubblicato a gennaio 2026, gli italiani si sposano sempre meno e sempre più tardi. Nel nostro Paese si registra un calo dei matrimoni e una diminuzione delle separazioni e dei divorzi. Secondo i dati, si assiste anche a una battuta d'arresto per le seconde nozze, mentre sono in lieve flessione i matrimoni misti. Ad aumentare sono invece le unioni tra stranieri e nuovi cittadini italiani.

In particolare, se si guarda poi a separazioni e divorzi, nei primi nove mesi del 2025 i dati provvisori dell'Istituto indicano un calo: sono stati rispettivamente 75.014 (-9%) e 77.364 (-3,1%) nel 2024.

Per approfondire: Divorziare a 60 anni, in Italia aumentano i cosiddetti divorzi grigi