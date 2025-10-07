Divorziare a 60 anni, in Italia aumentano i cosiddetti divorzi grigi

Esplora tutte le offerte Sky
L'La coppia non basta più, se non rende felici. Neppure dopo trent'anni di matrimonio. In Italia, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2023 quasi 10mila over 60 hanno divorziato. I fattori che contribuiscono a questo fenomeno in aumento sono una maggiore aspettativa di vita e ad una crescita personale delle donne, quasi sempre quelle che fanno il primo passo per ricostruirsi una vita

I divorzi grigi sono un fenomeno in aumento in Italia e non solo. Il cosiddetto "grey divorce"  che spopola in America, riguarda una generazione di baby boomers più autonomi e ricchi, che vive una nuova "finestra di opportunità" dopo i 60 anni.  I fattori che contribuiscono a far separare una coppia dopo decenni di matrimonio, quando si va in pensione, sono diversi: a cominciare da una maggiore aspettativa di vita che porta ad un desiderio di vivere bene ed essere felici più a lungo possibile, oltre ad una crescita personale delle donne che sono in media quelle che più spesso fanno il primo passo, perché arrivano a riconsiderare le relazioni non più soddisfacenti, anche a tarda età. 

Istat: i divorzi over 60 anni triplicando tra il 2013 e il 2023

Secondo i dati Istat, come riporta il Corriere della Sera, i divorzi tra persone over 60 sono notevolmente aumentati in Italia, triplicando tra il 2013 e il 2023, passando da 3.692 a 9.913 casi. Nel 2023, oltre un divorzio su quattro (il 26%) riguardava coppie con 50 anni o più, e quasi 10.000 divorzi coinvolgevano persone over 60.  Le donne, in particolare, sono più inclini a chiedere il divorzio, spinte da un maggiore desiderio di benessere e da percorsi di crescita personale, più che da motivi legati ad altre relazioni. 

Fattori che contribuiscono al fenomeno del “ grey divorce”

L'aumento dell'aspettativa di vita è un fattore chiave: con più anni ancora da vivere, spesso in buona salute, le persone si sentono incentivate a cogliere nuove opportunità e a non vivere una vita infelice. La possibilità di vivere più a lungo in buona salute incoraggia a cercare nuove forme di felicità e relazioni più appaganti. C'è una crescente enfasi sul benessere individuale e sul desiderio di non continuare in relazioni che non rendono felici, nemmeno dopo molti anni di matrimonio.  Le donne, in particolare, hanno intrapreso percorsi di crescita personale che le portano a riconsiderare le relazioni non più soddisfacenti. 

