L’ISCRO è un sussidio economico pensato per i professionisti che hanno subito un forte calo di entrate. Il contributo viene erogato per un massimo di sei mesi (senza accredito di contribuzione figurativa) ed è incompatibile con il percepimento di pensioni, NASpI, DIS-COLL, ALAS, indennità discontinuità lavoratori spettacolo e assegno di inclusione. Esclusi sono anche i cittadini che ricoprono cariche elettive che prevedono compensi diversi dal solo gettone di presenza. È stato introdotto per la prima volta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dalla Legge di bilancio 2021, per poi essere riconosciuta a regime, a partire dal 1° gennaio 2024.

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