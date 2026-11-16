Partite Iva, aumentano ancora le nuove aperture: sono di più al Nord e fra gli under 35Economia
Introduzione
Continua a salire il numero delle partite Iva aperte in Italia. Tra luglio e settembre 2026 sono state avviate 97.519 nuove attività, il 4,7% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A fotografare la situazione è l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulle partite Iva del dipartimento delle Finanze. Il fenomeno interessa soprattutto le regioni settentrionali e i giovani con meno di 35 anni.
Quello che devi sapere
Quasi la metà delle aperture al Nord
La distribuzione geografica mostra una netta prevalenza delle regioni settentrionali, dove si concentra il 47% delle nuove partite Iva. Seguono il Mezzogiorno e le Isole, con una quota del 32%, mentre il Centro si ferma al 20,5%. Rispetto al terzo trimestre del 2025, l'espansione più consistente si osserva nella Provincia autonoma di Trento (+30,6%), davanti a Valle d'Aosta (+24,8%) e Campania (+12,3%). Non tutte le aree del Paese registrano però risultati positivi: le diminuzioni più marcate riguardano Molise (-15,1%) e Sicilia (-6,5%), seguite da Toscana (-3,2%) e Calabria (-1,9%).
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Gli under 35 trainano la crescita
A intraprendere più frequentemente la strada del lavoro autonomo sono soprattutto i giovani. Il 53,1% delle nuove partite Iva intestate a persone fisiche riguarda contribuenti fino a 35 anni, mentre il 28,2% appartiene alla fascia compresa tra 36 e 50 anni. Sebbene l'aumento interessi tutte le classi anagrafiche, gli under 35 presentano la progressione più elevata, pari al 9,1% su base annua. Gli uomini rappresentano il 59,7% delle aperture individuali. Rimane invece sostanzialmente invariata, al 24%, la percentuale dei titolari nati all'estero.
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I settori con più nuove attività
Le attività professionali occupano il primo posto nella graduatoria dei comparti, raccogliendo il 15,8% delle nuove registrazioni. Alle loro spalle figurano il commercio (14,1%), la sanità e l'assistenza sociale (11,5%) e l'edilizia (9,2%). Considerando i dieci principali settori, che rappresentano oltre l'82% delle aperture complessive, gli incrementi più significativi riguardano l'agricoltura (+31,1%), i servizi sanitari e assistenziali (+15,1%) e l'istruzione (+9%). Procedono invece in direzione opposta le attività di alloggio e ristorazione, in calo del 19%. I confronti settoriali risentono tuttavia dell'introduzione, nell'aprile 2025, della nuova classificazione Ateco, che ha modificato l'inquadramento di alcune attività economiche.
Le forme giuridiche più diffuse
La maggioranza delle nuove posizioni fiscali viene attribuita a persone fisiche, che rappresentano il 70,6% del totale. Le società di capitali raggiungono il 24,9%, mentre quelle di persone si attestano al 2,4%. La quota restante, pari a circa il 2%, comprende soggetti non residenti e altre tipologie giuridiche. Nel confronto annuale crescono del 5,4% le aperture individuali e dello 0,4% quelle delle società di capitali. Diminuiscono invece del 5,2% le società di persone. Spicca l'incremento dei non residenti (+92,6%), spesso impegnati nel commercio elettronico.
Un contribuente su due sceglie il forfettario
Il regime fiscale agevolato continua a essere una soluzione particolarmente utilizzata da chi avvia un'attività. Nel trimestre considerato, 49.275 contribuenti hanno optato per il forfettario, pari a circa il 51% delle nuove aperture. Le adesioni risultano superiori del 6,3% rispetto al corrispondente periodo del 2025. Secondo le elaborazioni della Cgia di Mestre sulle dichiarazioni relative al 2024, in Italia si contano complessivamente quasi quattro milioni di partite Iva, delle quali circa due milioni applicano il regime forfettario, caratterizzato da un'imposta sostitutiva generalmente fissata al 15%.
Redditi più elevati a Bolzano e Trento
Dall'analisi della Cgia emerge che i contribuenti forfettari dichiarano mediamente 17.180 euro annui, al netto delle perdite. La Lombardia ospita il maggior numero di aderenti, circa 356.500, seguita dal Lazio con 231 mila e dalla Campania con 177 mila. Le differenze territoriali riguardano anche i guadagni: la Provincia autonoma di Bolzano guida la graduatoria con un reddito medio dichiarato di 20.450 euro, davanti a Trento (19.280 euro). All'estremo opposto si colloca la Calabria, dove la media scende a 14.070 euro.
Autonomi più esposti alla povertà
L'aumento delle aperture non elimina le difficoltà economiche che interessano una parte dei lavoratori indipendenti. Secondo la Cgia, nel 2025 il rischio di povertà ha riguardato il 18,8% degli autonomi, contro il 7,9% dei lavoratori dipendenti. Il divario diventa ancora più evidente nel Mezzogiorno, dove le percentuali raggiungono rispettivamente il 31,6% e il 15,1%. Per l'associazione, a rendere più vulnerabili i titolari di attività autonome contribuisce soprattutto la minore disponibilità delle garanzie e degli strumenti di protezione sociale previsti per il lavoro subordinato.
Flat tax, quanto costerebbe alzare la soglia
Nel dibattito sulle misure fiscali della Manovra 2027 trova spazio anche l'ipotesi di innalzare da 85mila a 100mila euro il limite di ricavi e compensi per accedere al regime forfettario. Secondo le stime della Cgia, la modifica interesserebbe circa 41mila contribuenti, ampliando del 2% la platea dei beneficiari, con un costo annuo per lo Stato di 260 milioni di euro, equivalente a circa l'1% della Legge di Bilancio. Un intervento che l'associazione giudica di portata limitata, sottolineando come gli effetti concreti per la maggioranza delle partite Iva sarebbero pressoché trascurabili.
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