Le attività professionali occupano il primo posto nella graduatoria dei comparti, raccogliendo il 15,8% delle nuove registrazioni. Alle loro spalle figurano il commercio (14,1%), la sanità e l'assistenza sociale (11,5%) e l'edilizia (9,2%). Considerando i dieci principali settori, che rappresentano oltre l'82% delle aperture complessive, gli incrementi più significativi riguardano l'agricoltura (+31,1%), i servizi sanitari e assistenziali (+15,1%) e l'istruzione (+9%). Procedono invece in direzione opposta le attività di alloggio e ristorazione, in calo del 19%. I confronti settoriali risentono tuttavia dell'introduzione, nell'aprile 2025, della nuova classificazione Ateco, che ha modificato l'inquadramento di alcune attività economiche.