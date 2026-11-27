Lazio, ok accesso gratuito nuovo farmaco contro tumori pancreas. Cosa cambia adessoSalute e Benessere
Introduzione
Il Daraxonrasib, farmaco contro il tumore metastatico al pancreas autorizzato dalla Commissione europea, arriva gratis nel Lazio, con "tempi di valutazione in sette giorni". Ad annunciarlo il governatore Francesco Rocca, dopo che la Giunta regionale ha dato l’ok alla delibera che definisce "in modo uniforme, trasparente e rigoroso il percorso di accesso gratuito al medicinale". Poco prima del via libera, l’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – aveva reso noto di essere impegnata nella definizione di un percorso di accesso precoce al farmaco, dicendo "no" a iniziative di acquisto a livello territoriale, che potrebbero determinare "rischi per la negoziazione a un prezzo sostenibile". Il Daraxonrasib non è infatti ancora disponibile in Italia attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.
Quello che devi sapere
Come funziona il Daraxonrasib
Il farmaco, dopo la risposta affermativa della Commissione europea, può essere utilizzato nella seconda linea di trattamento, quindi per i pazienti che sono già stati sottoposti a chemioterapia. Commercializzato con il nome Rasonque, il Daraxonrasib, spiega l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri - Irccs, "agisce bloccando le proteine RAS - tra cui K-RAS, che sono mutate nella stragrande maggioranza dei tumori del pancreas -, e rallentando così la crescita del tumore". Si tratta della prima terapia a bersaglio molecolare per questa forma di cancro.
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L’ok del Lazio al Daraxonrasib
Il provvedimento della Regione Lazio recepisce e adotta formalmente il documento tecnico-scientifico elaborato dal Gruppo di Lavoro della Commissione Regionale del Farmaco (CoReFa) - gruppo di valutazione delle terapie oncologiche. La nota della Giunta precisa poi le fasi stabilite dalla delibera. In particolare dopo la richiesta del medico oncologo, la CoReFa (Commissione regionale del Farmaco della Regione Lazio) verifica entro sette giorni la corrispondenza del caso ai criteri clinici, molecolari e di sicurezza stabiliti dal documento tecnico e la struttura ospedaliera procede all'approvvigionamento tramite importazione nominale. La prescrizione e la somministrazione sono concentrate presso un numero selezionato di centri oncologici regionali dotati di percorsi integrati di supporto dermatologico e nutrizionale, essenziali per gestire gli effetti collaterali della terapia orale continuativa.
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L’accesso al farmaco
In tutto sono previste cinque fasi per accedere al farmaco. In sintesi, questi i passaggi:
- Richiesta dell'oncologo: verificata l'impossibilità di inserire il paziente in una sperimentazione clinica, il medico presenta domanda al Fondo nazionale Aifa 5% e alla CoReFa.
- Valutazione clinica: la CoReFa verifica entro 7 giorni lavorativi che il paziente rispetti i criteri clinici, molecolari e di sicurezza.
- Autorizzazione e approvvigionamento: ottenuto il via libera regionale e il consenso informato, l'ospedale importa il farmaco per il singolo paziente. Prescrizione e somministrazione avvengono in centri oncologici selezionati, con supporto dermatologico e nutrizionale.
- Requisiti dei pazienti: possono accedere gli adulti già sottoposti ad almeno una linea di terapia sistemica, con performance status Ecog 0-1 e malattia misurabile. Per gli over 75 sono previste valutazioni geriatriche rafforzate.
- Monitoraggio e sicurezza: sono obbligatorie profilassi preventiva, controlli clinici e strumentali ogni 8 settimane e farmacovigilanza intensiva, con segnalazione delle sospette reazioni avverse entro 2 giorni.
Rocca: "Le istituzioni hanno il dovere di dare risposte rapide"
"Di fronte a una patologia aggressiva come il tumore del pancreas metastatico, le istituzioni hanno il dovere di dare risposte rapide, fondate sulle evidenze scientifiche e uguali per tutti. Con questa delibera il Lazio si dota di un protocollo trasparente che non lascia soli né i pazienti né i clinici: garantiamo tempi certi di valutazione in sette giorni, massima sicurezza clinica nei centri più qualificati e piena continuità delle cure, continuando, al contempo, a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale", ha dichiarato in una nota il governatore del Lazio, Francesco Rocca.
Lo studio che ha portato al via libera al farmaco
Come si legge sempre sul sito dell'Istituto Mario Negri, lo studio che ha aperto le porte al via libera al Daraxonrasib è stato guidato dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, dal Jonsson Comprehensive Cancer Center dell’Università della California e dal Dana–Farber Cancer Institute di Boston. Ha coinvolto 500 pazienti con la forma più comune di tumore al pancreas, l’adenocarcinoma duttale pancreatico in stadio avanzato. Tutti erano già stati sottoposti a chemioterapia e il 91% aveva una mutazione specifica, K-RAS G12. I risultati dello studio indicano una sopravvivenza globale media di 13,2 mesi per chi ha assunto il Daraxonrasib, quasi il doppio rispetto agli altri (6,7 mesi).
Insieme alla chemioterapia
Il farmaco, quindi, non va a sostituire del tutto la chemioterapia, che rimane la terapia principale, ma va ad affiancarla.
L'Aifa al lavoro per l'accesso al Daraxonrasib
A livello nazionale, l'Aifa si dice "impegnata nella definizione di un percorso di accesso precoce a Daraxonrasib per i pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico, a seguito della decisione vincolante con cui la Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio del farmaco", scrive in una nota. E sottolinea che "in questa fase, il prospettarsi di iniziative di acquisto a livello territoriale rischia di avere delle ripercussioni sfavorevoli alla rapida conclusione della negoziazione di un prezzo sostenibile, nell'interesse di tutti i pazienti italiani". Poi precisa di essere "in attesa della risposta e auspica che il confronto possa concludersi rapidamente con un accordo che tuteli il diritto fondamentale alla salute e garantisca equità nell'accesso al trattamento a carico del Servizio Sanitario Nazionale per tutti i pazienti eleggibili, in ogni Regione".
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