Come si legge sempre sul sito dell'Istituto Mario Negri, lo studio che ha aperto le porte al via libera al Daraxonrasib è stato guidato dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, dal Jonsson Comprehensive Cancer Center dell’Università della California e dal Dana–Farber Cancer Institute di Boston. Ha coinvolto 500 pazienti con la forma più comune di tumore al pancreas, l’adenocarcinoma duttale pancreatico in stadio avanzato. Tutti erano già stati sottoposti a chemioterapia e il 91% aveva una mutazione specifica, K-RAS G12. I risultati dello studio indicano una sopravvivenza globale media di 13,2 mesi per chi ha assunto il Daraxonrasib, quasi il doppio rispetto agli altri (6,7 mesi).