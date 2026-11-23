In questa pianta parente del tabacco il team di ricercatori (guidato da Sotirios Kampranis, Zhen Fan e Efstathia Ioannou) ha ricostruito il percorso biosintetico del paclitaxel, un fondamentale farmaco antitumorale, riuscendo ad aumentare la concentrazione del principio attivo nella pianta di oltre 500 volte. In questo modo si sono raggiunti livelli paragonabili a quelli estratti dalla corteccia del tasso del Pacifico, da cui viene tradizionalmente presa la sostanza.

Si chiama Nicotiana benthamiana e può essere utilizzata per ricostruire il percorso biosintetico di un farmaco antitumorale. Lo dimostra uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Chemical Biology, condotto dagli scienziati dell'Università di Copenhagen e dell'Università Nazionale e Kapodistriana di Atene.

Quali sviluppi

Il risultato rappresenta una svolta verso la produzione di farmaci chemioterapici in modo più economico, efficiente e sostenibile. Il paclitaxel, spiegano i ricercatori, è un farmaco chemioterapico impiegato nel trattamento dei tumori a seno, ovaio, polmoni e utero, e viene estratto dal tasso del Pacifico, o Taxus brevifolia. Tuttavia, la scarsa quantità naturale presente nella pianta rende l'estrazione costosa e poco sostenibile.

Nell'ambito dell'indagine, i ricercatori hanno verificato le varie fasi chimiche e la struttura degli intermedi metabolici, applicando tecniche di ingegneria genetica mirata, portando l'accumulo di paclitaxel da 0,104 a ben 61,05 microgrammi per grammo di pianta essiccata.

Per rendere il processo utilizzabile su scala industriale ed economicamente competitivo, sottolineano gli scienziati, sarà necessaria un'integrazione ancora più stabile dei geni nel genoma della pianta. Allo stesso tempo, concludono

gli autori, sarà importante condurre ulteriori approfondimenti per comprendere meglio come le molecole intermedie si spostino tra i compartimenti cellulari e per ottimizzare l'efficienza complessiva della resa.