Dalla BPCO all'angioedema ereditario, diagnosi precoce, innovazione terapeutica e consapevolezza stanno cambiando il percorso di malattie molto diverse tra loro, ma accomunate dalla necessità di essere riconosciute e trattate tempestivamente

Affanno che compare durante una passeggiata, una tosse persistente che sembra non passare mai, la sensazione di avere sempre meno fiato per svolgere anche le attività più semplici. Sono segnali che spesso vengono sottovalutati o attribuiti all'età che avanza, ma che potrebbero nascondere una patologia cronica ancora troppo poco conosciuta: la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, meglio nota come BPCO. Una malattia respiratoria progressiva che rappresenta oggi una delle principali cause di malattia e mortalità nel mondo e che continua a pesare in modo significativo sulla vita dei pazienti, delle loro famiglie e dei sistemi sanitari. Proprio alla BPCO è stata dedicata la prima parte della puntata di Health, per approfondire le sfide della diagnosi precoce, l'importanza della prevenzione e le nuove opportunità offerte dalla ricerca scientifica, con uno sguardo anche agli aspetti organizzativi ed economici che accompagnano l'arrivo di terapie innovative.

Una malattia diffusa, ma ancora poco riconosciuta

La BPCO è caratterizzata da un'ostruzione persistente delle vie respiratorie che rende progressivamente più difficile respirare. Il principale fattore di rischio resta il fumo di sigaretta, ma non è l'unico. Anche l'inquinamento atmosferico, le esposizioni professionali a polveri e sostanze chimiche, alcune infezioni respiratorie e specifiche predisposizioni genetiche possono contribuire allo sviluppo della malattia. Uno degli aspetti più critici è che la patologia viene spesso diagnosticata tardi. Molti pazienti convivono per anni con sintomi come tosse cronica, catarro e mancanza di respiro senza rivolgersi a uno specialista. Quando arriva la diagnosi, una parte della funzionalità polmonare può essere già compromessa in modo irreversibile. "La BPCO è una patologia che continua a essere sottostimata", ha spiegato Fulvio Braido, Professore Ordinario di Medicina Interna all'Università di Genova e Direttore della Clinica di Medicina Interna dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, intervenuto a Health. "Molte persone tendono a considerare normale avere il fiato corto dopo anni di fumo o con l'avanzare dell'età. In realtà l'affanno non dovrebbe mai essere considerato una condizione inevitabile e va sempre indagato". Secondo gli specialisti, proprio la spirometria rappresenta ancora oggi uno degli strumenti più efficaci per arrivare a una diagnosi precoce. Un esame semplice, non invasivo e largamente disponibile, che permette di misurare la funzionalità respiratoria e individuare tempestivamente eventuali alterazioni.

Il peso delle riacutizzazioni

Se la progressione della malattia rappresenta una minaccia costante, il vero nemico per i pazienti è rappresentato dalle riacutizzazioni. Si tratta di episodi acuti durante i quali i sintomi peggiorano improvvisamente, rendendo necessario un cambiamento della terapia o, nei casi più gravi, il ricovero ospedaliero. Ogni riacutizzazione può lasciare conseguenze importanti, accelerando il declino della funzione polmonare e aumentando il rischio di complicanze, comprese quelle cardiovascolari. "Le riacutizzazioni non sono semplicemente eventi temporanei" sottolinea Braido. "Ogni episodio può determinare un peggioramento clinico significativo e avere un impatto sulla prognosi del paziente. Per questo oggi l'obiettivo non è soltanto controllare i sintomi, ma prevenire il più possibile questi eventi". La BPCO, inoltre, raramente si presenta da sola. Molti pazienti convivono contemporaneamente con patologie cardiovascolari, diabete, sindrome metabolica o altre condizioni croniche che rendono ancora più complessa la presa in carico clinica.

Dalla terapia standard alla medicina di precisione

Negli ultimi anni la gestione della BPCO ha compiuto importanti passi avanti. Accanto ai tradizionali broncodilatatori e alle terapie inalatorie, la ricerca sta infatti aprendo la strada a trattamenti sempre più personalizzati. Tra le novità più interessanti, l'arrivo dei farmaci biologici destinati a specifiche categorie di pazienti che continuano a presentare riacutizzazioni nonostante le terapie standard. "Stiamo entrando anche per la BPCO nell'era della medicina di precisione" – spiega Braido. "Non tutti i pazienti sono uguali e oggi disponiamo di strumenti che ci aiutano a identificare caratteristiche biologiche e infiammatorie differenti. Questo ci consente di individuare meglio chi può beneficiare di approcci terapeutici innovativi". Il concetto chiave è quello della personalizzazione della cura: comprendere le caratteristiche di ciascun paziente per offrire il trattamento più appropriato nel momento più opportuno, con l'obiettivo di ridurre le riacutizzazioni, migliorare la qualità della vita e rallentare la progressione della malattia.

L'innovazione e la sfida della sostenibilità

L'arrivo di nuove opzioni terapeutiche apre però anche interrogativi legati all'organizzazione dei percorsi assistenziali e all'accesso alle cure. Su questo aspetto si è soffermato Americo Cicchetti, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore di ALTEMS, evidenziando come la valutazione dell'innovazione non possa limitarsi esclusivamente al costo del farmaco. "Quando si parla di malattie croniche come la BPCO è fondamentale guardare al valore complessivo delle cure" – sostiene Cicchetti. "Ridurre le riacutizzazioni significa diminuire ricoveri, accessi ai pronto soccorso, perdita di autonomia e costi indiretti. Per questo la valutazione deve concentrarsi sugli esiti ottenuti per il paziente e per il sistema sanitario". Secondo Cicchetti, la vera sfida dei prossimi anni sarà garantire un accesso omogeneo alle innovazioni sul territorio nazionale, evitando che il luogo di residenza possa influenzare le opportunità terapeutiche disponibili. "Servono percorsi assistenziali integrati capaci di mettere in rete medicina generale, specialisti e strutture territoriali. Solo così l'innovazione può tradursi in un reale beneficio per tutti i pazienti" – sostiene. Se fino a pochi anni fa l'obiettivo era soprattutto controllare i sintomi, oggi la ricerca apre la strada a una gestione sempre più personalizzata della malattia. Una prospettiva che potrebbe cambiare il futuro di milioni di persone che convivono con la BPCO.

Angioedema ereditario, quando una malattia rara irrompe nella vita

Nella seconda parte della puntata di Health, focus sull’Angioedema ereditario, una malattia rara che resta invisibile per anni, di cui si parla poco e che spesso viene riconosciuta solo dopo un lungo percorso di diagnosi. È una patologia genetica rara che può manifestarsi con episodi ricorrenti e imprevedibili di gonfiore in diverse parti del corpo e che, nei casi più gravi, può coinvolgere le vie respiratorie superiori, trasformandosi in una vera emergenza medica. Conosciuto a livello internazionale con l'acronimo HAE (Hereditary Angioedema), l'angioedema ereditario colpisce circa una persona ogni 50.000 e deriva, nella maggior parte dei casi, da un difetto genetico che altera il funzionamento di una proteina fondamentale per il controllo dei processi infiammatori. Il risultato è la comparsa di attacchi che possono interessare volto, arti, addome e laringe, con una frequenza e una gravità molto variabili da paziente a paziente. Ma accanto alle manifestazioni cliniche esiste un altro aspetto, meno visibile e altrettanto importante: il peso psicologico della malattia. L'imprevedibilità degli attacchi può influenzare studio, lavoro, relazioni personali e progetti di vita, generando una condizione di costante incertezza che accompagna molti pazienti fin dall'infanzia o dall'adolescenza.

Una malattia rara che spesso fatica a essere riconosciuta

Proprio la conoscenza rappresenta una delle principali sfide dell'angioedema ereditario. Per anni i sintomi possono essere confusi con altre condizioni e molte persone affrontano un percorso lungo e complesso prima di arrivare a una diagnosi corretta. "Una delle difficoltà maggiori è proprio il riconoscimento della malattia" – spiega il Professore Mauro Cancian, Direttore della UOSD di Allergologia dell'Azienda Ospedale-Università di Padova e Presidente di ITACA. "L'angioedema ereditario è una patologia rara e molti dei suoi sintomi possono essere confusi con altre condizioni. Per questo è fondamentale aumentare la consapevolezza tra cittadini, pazienti e professionisti sanitari, perché una diagnosi tempestiva può cambiare in modo sostanziale la vita delle persone". Negli ultimi anni la ricerca ha però modificato profondamente le prospettive dei pazienti. Se in passato l'attenzione era concentrata soprattutto sul trattamento dell'attacco acuto, oggi l'obiettivo è sempre più quello di controllare la malattia nel lungo periodo, prevenendo gli episodi e riducendo il loro impatto sulla vita quotidiana. "Parlare di controllo della malattia significa andare oltre la gestione dell'emergenza" - sottolinea Cancian. "Oggi disponiamo di strategie che consentono di ridurre il peso della patologia e di aiutare i pazienti a recuperare libertà, progettualità e serenità".

Quando il cinema incontra la medicina

Per raccontare questa realtà, fatta di sintomi, attese e percorsi di vita segnati dalla malattia, è nato "Aspettando Mr Hyde", il documentario presentato alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone". Scritto da Donatella Romani, giornalista e autrice e diretto da Roberto Amato, giornalista e regista, il documentario sceglie una strada diversa rispetto al tradizionale racconto medico. Al centro ci sono le storie di chi convive ogni giorno con una malattia imprevedibile, spesso invisibile agli occhi degli altri. Il titolo richiama volutamente la figura di Mr Hyde, simbolo di qualcosa che può comparire improvvisamente e modificare il corso della quotidianità. Una metafora efficace per descrivere l'angoscia dell'attesa, la paura del prossimo attacco e la necessità di convivere con un'incertezza che accompagna molte persone affette da angioedema ereditario. Alla realizzazione del progetto, sostenuto da Otsuka, ha partecipato anche l'attore Gianmarco Tognazzi, contribuendo a portare all'attenzione del grande pubblico una realtà ancora poco conosciuta ma che riguarda migliaia di persone e famiglie.

La conoscenza come parte della cura

Il documentario nasce dalla convinzione che ricerca scientifica e consapevolezza pubblica debbano procedere insieme. Un concetto condiviso anche da chi ha sostenuto il progetto. "Quando parliamo di malattie rare, la ricerca è indispensabile, ma da sola non basta" – spiega Alessandro Lattuada, Managing Director di Otsuka Pharmaceutical Italy. "Una patologia deve essere conosciuta, riconosciuta e compresa. L'innovazione produce valore quando riesce davvero a entrare nella vita delle persone". Secondo Lattuada, il cinema può svolgere un ruolo particolarmente importante proprio perché permette di raccontare aspetti che spesso sfuggono alle statistiche e ai dati clinici. "La ricerca rende visibili i meccanismi della malattia attraverso lo studio e l'evidenza scientifica. Il cinema, invece, rende visibili le persone. Con 'Aspettando Mr Hyde' abbiamo voluto raccontare non soltanto gli attacchi, ma anche l'attesa, le rinunce, le relazioni e tutto ciò che una malattia rara può significare nella quotidianità". “Perché dietro ogni diagnosi c'è una storia individuale fatta di domande, paure e speranze” – spiegano Romani e Amato. E raccontarla può essere il primo passo per trasformare una malattia rara da presenza invisibile a realtà finalmente riconosciuta, compresa e affrontata con maggiore consapevolezza.