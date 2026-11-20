Sviluppato dai ricercatori della Beihang University e pubblicato su Nature Communications, Detangle è un dispositivo sperimentale progettato per trattare l'alopecia androgenetica. Finora è stato testato solo in studi preclinici sui topi (mostrando una ricrescita quasi del 100% in un mese). Non è ancora in commercio, poiché mancano le sperimentazioni sull'uomo

Si chiama Detangle ed è il protagonista delle più recenti notizie scientifiche in campo tricologico. Il dispositivo sperimentale (il cui nome è ispirato al film Disney Rapunzel - Tangled), infatti, è un pettine bioelettronico sviluppato dai ricercatori dell'Università Beihang di Pechino e descritto in uno studio pubblicato su Nature Communications. La sua particolarità e che non agisce solo meccanicamente ma sfrutta il semplice gesto di pettinarsi per combinare due azioni sinergiche direttamente sul cuoio capelluto: elettrostimolazione profonda e veicolazione mirata di farmaci (elettroporazione). Nei test di laboratorio condotti su modelli murini (topi con alopecia), il trattamento ha portato a una ricrescita del pelo pari al 97,85% in 28 giorni. Sebbene i risultati siano promettenti, la ricerca è ancora in fase preclinica. Mancano ancora i test sull'uomo per verificarne sicurezza, dosaggi ed efficacia sulla cute umana (che ha uno spessore e una struttura diversa rispetto a quella dei topi). Il dispositivo non è quindi ancora in commercio.