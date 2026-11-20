Capelli, testato pettine anti-calvizie che favorisce la ricrescita: come funzionaSalute e Benessere
Sviluppato dai ricercatori della Beihang University e pubblicato su Nature Communications, Detangle è un dispositivo sperimentale progettato per trattare l'alopecia androgenetica. Finora è stato testato solo in studi preclinici sui topi (mostrando una ricrescita quasi del 100% in un mese). Non è ancora in commercio, poiché mancano le sperimentazioni sull'uomo
Si chiama Detangle ed è il protagonista delle più recenti notizie scientifiche in campo tricologico. Il dispositivo sperimentale (il cui nome è ispirato al film Disney Rapunzel - Tangled), infatti, è un pettine bioelettronico sviluppato dai ricercatori dell'Università Beihang di Pechino e descritto in uno studio pubblicato su Nature Communications. La sua particolarità e che non agisce solo meccanicamente ma sfrutta il semplice gesto di pettinarsi per combinare due azioni sinergiche direttamente sul cuoio capelluto: elettrostimolazione profonda e veicolazione mirata di farmaci (elettroporazione). Nei test di laboratorio condotti su modelli murini (topi con alopecia), il trattamento ha portato a una ricrescita del pelo pari al 97,85% in 28 giorni. Sebbene i risultati siano promettenti, la ricerca è ancora in fase preclinica. Mancano ancora i test sull'uomo per verificarne sicurezza, dosaggi ed efficacia sulla cute umana (che ha uno spessore e una struttura diversa rispetto a quella dei topi). Il dispositivo non è quindi ancora in commercio.
Come funziona
Il dispositivo supera uno dei limiti principali delle lozioni tradizionali, che spesso faticano a superare la barriera cutanea per raggiungere le parti più profonde del follicolo. I denti del pettine integrano micro-elettrodi di altezze differenti che, al passaggio sulla cute, generano un campo elettrico. Questa configurazione aumenta la penetrazione del campo fino a circa 9 volte in più rispetto agli elettrodi piatti convenzionali, aprendo temporaneamente dei varchi nelle membrane cellulari. Grazie a piccoli serbatoi integrati nei denti e alla spinta del campo elettrico, il pettine trasporta all'interno delle cellule follicolari due specifiche sostanze: il plasmide VEGFA (che stimola la crescita dei vasi sanguigni attorno ai follicoli) e l'siRNA SRD5A2 (che blocca l'enzima responsabile della produzione di androgeni che atrofizzano il follicolo).