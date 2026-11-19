Galinpepimut-S, progettato per il trattamento della leucemia mieloide acuta, ha raggiunto l'endpoint primario di sopravvivenza globale in uno studio di fase 3. L'azienda ha dichiarato che il vaccino ha ridotto il rischio di morte del 41% e non ha mostrato nuovi rischi per la sicurezza rispetto agli studi precedenti

I dati

L'azienda ha inoltre aggiunto che il vaccino ha ridotto il rischio di morte del 41% e non ha mostrato nuovi rischi per la sicurezza rispetto agli studi precedenti. La sopravvivenza globale mediana è stata di 24 mesi nel gruppo trattato con GPS, contro 14,7 mesi nel gruppo di controllo. L’annuncio diffuso il 17 novembre è stato accolto con molto favore anche in Borsa, dove le azioni della società hanno registrato un notevole rialzo.