Con l'avvicinarsi del picco epidemico stagionale dell'influenza i cardiologi ospedalieri dell'Anmco lanciano un appello urgente a tutti i pazienti affetti da patologie cardiovascolari: vaccinarsi contro l'influenza non è soltanto una misura di protezione, ma un vero e proprio salvavita per il cuore. "La vaccinazione antinfluenzale rappresenta oggi un pilastro imprescindibile della prevenzione cardiovascolare al pari delle terapie farmacologiche quotidiane", spiega Furio Colivicchi, presidente Hcf Fondazione Anmco per il Tuo cuore Ets e direttore Uoc cardiologia clinica e riabilitativa dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. "Le evidenze cliniche fotografano una realtà che non possiamo ignorare: si registra infatti un aumento fino a sei volte del rischio di infarto miocardico nella settimana successiva all'influenza, il raddoppio del rischio di eventi cardiovascolari acuti negli anziani, anche in presenza di una forma influenzale lieve, e un aumento del 12% del rischio di eventi cardiaci acuti negli adulti ricoverati per influenza, con un significativo impatto sulla mortalità".

Nella settimana successiva all'influenza rischio di infarto 6 volte maggiore

Massimo Grimaldi, presidente dell'Anmco e direttore della Cardiologia dell'ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti sottolinea che "quando un paziente cardiopatico è sottoposto a un forte stato infiammatorio, l'apparato circolatorio subisce un sovraccarico improvviso, che aumenta la frequenza cardiaca, altera la pressione e favorisce la destabilizzazione delle placche aterosclerotiche e la formazione di trombi. Di conseguenza, nella settimana successiva all'influenza, il rischio di infarto miocardico acuto cresce fino a sei volte, accompagnato da un concreto pericolo di ictus, aritmie e gravi riacutizzazioni dello scompenso cardiaco. Il vaccino al contrario vanta un profilo di sicurezza altissimo, gli eventuali effetti collaterali sono lievi e transitori e la profilassi non interferisce in alcun modo con le terapie cardiologiche quotidiane, che non vanno mai sospese". La profilassi è gratuita e raccomandata a tutti i soggetti a rischio ed è facilmente accessibile presso gli studi dei medici di medicina generale, i centri vaccinali delle Asl e le farmacie aderenti.