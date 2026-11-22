I primi dati della sorveglianza RespiVirNet mostrano una crescita delle infezioni respiratorie, ma l'influenza non ha ancora accelerato la sua diffusione. Secondo Fabrizio Pregliasco, il picco potrebbe arrivare tra Natale e la prima metà di gennaio. Il virologo invita a non aspettare e a vaccinarsi. In Lombardia sono già state somministrate oltre 2 milioni di dosi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I primi dati della sorveglianza RespiVirNet ci mostrano un aumento progressivo delle infezioni respiratorie, ma non ancora un'accelerazione importante della circolazione dei virus influenzali veri e propri. Il 6,5% dei campioni analizzati risulta positivo all'influenza, mentre una parte consistente dei disturbi respiratori è attualmente attribuibile ad altri virus. "Confrontando l'andamento delle ultime settimane con quello delle stagioni precedenti, possiamo ipotizzare che il picco si collochi tra le festività natalizie e la prima metà di gennaio, pur non potendo escludere un anticipo a dicembre o uno slittamento verso la fine di gennaio". Lo afferma, in una nota, Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di Anpas e vice presidente di Samaritan International.

Pregliasco: "Siamo ancora in una fase utile per vaccinarsi” "La stagione 2022-2023 ha avuto un picco precoce, già tra novembre e dicembre; quella 2023-2024 a fine dicembre, mentre nel 2024-2025 il massimo è arrivato nella seconda metà di gennaio. Anche lo scorso inverno abbiamo osservato un picco anticipato rispetto alle stagioni più tardive. Non dobbiamo quindi confondere una previsione con una certezza" aggiunge il professore Pregliasco. "Il messaggio ai cittadini è semplice: non aspettiamo il picco. Siamo ancora in una fase utile per vaccinarsi, soprattutto per anziani, persone fragili e soggetti con patologie croniche. La vaccinazione richiede generalmente circa due settimane per sviluppare una risposta protettiva e rappresenta uno strumento importante per ridurre il rischio di complicanze, ricoveri e forme gravi. L'obiettivo non è creare allarme, ma arrivare preparati al periodo di maggiore circolazione dei virus respiratori", conclude Pregliasco. Approfondimento Vaccino antinfluenzale riduce gli infarti: appello dei cardiologi