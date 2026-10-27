I tassi di incidenza dei tumori di polmone, distinti per sesso, e cervice uterina nei 27 Stati Ue sono stati confrontati con le medie europee e, per ogni Paese sopra la media, è stato calcolato il numero di casi in eccesso

I dati

L’analisi si basa sulle stime 2024 dell’European Cancer Information System (Ecis). I tassi di incidenza dei tumori di polmone, distinti per sesso, e cervice uterina nei 27 Stati Ue sono stati confrontati con le medie europee e, per ogni Paese sopra la media, è stato calcolato il numero di casi in eccesso: una misura statistica delle disparità, che non equivale ai tumori certamente evitabili. "Polmone, uomini: circa 199mila nuovi casi, incidenza media di 89 ogni 100mila. Si va dai 38 della Svezia ai 130 dell’Ungheria, oltre tre volte tanto. Nei 12 Paesi sopra la media i casi in eccesso sono 11.105: Polonia 3.934, Ungheria 1.734, Romania 1.533, Grecia 1.391, Francia 1.348. Polmone, donne: circa 116mila nuove diagnosi, incidenza media di 43 ogni 100mila. Dai 20 della Lituania agli 83 della Danimarca, oltre quattro volte tanto. Negli 11 Stati sopra la media i casi in eccesso sono 13.441: Germania 3.074, Paesi Bassi 3.069, Polonia 1.978, Ungheria 1.427, Danimarca 1.325. Per il polmone il totale è di 24.546 casi in eccesso. Cervice uterina: circa 28mila nuove diagnosi, incidenza media di 12 ogni 100mila donne. Romania 36 casi ogni 100mila, Malta 5: rapporto di 7,2 a 1. Nei dieci Paesi sopra la media i casi in eccesso sono 4.866: Romania 2.475, Polonia 861, Bulgaria 407, Ungheria 360, Portogallo 263. Il totale dei tre dati è di 29.412 diagnosi in eccesso rispetto ai livelli di riferimento europei.