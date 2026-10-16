Nel 2024 sono stati circa 430mila, il 5,6% dei minori sotto i 16 anni, i bambini e i ragazzi che vivono in famiglie costrette a rinunce che riguardano l'alimentazione o la socialità. Nel 2021 erano il 5,3%, circa 419mila. È quanto emerge dal report di ActionAid sulla povertà alimentare in Italia

In Italia il peso del caro vita grava sulle generazioni più giovani. Nel 2024, ultimo dato disponibile, sono stati circa 430mila, il 5,6% dei minori sotto i 16 anni, i bambini e i ragazzi che vivono in famiglie costrette a rinunce che riguardano l'alimentazione o la socialità. Nel 2021 erano il 5,3%, circa 419mila. È quanto emerge dal report di ActionAid sulla povertà alimentare in Italia che esamina le difficoltà legate all'acquisto di cibo, le forme più gravi di insicurezza alimentare e la spesa delle famiglie grazie all'analisi dell'indice Dams ovvero deprivazione alimentare materiale e/o sociale basata sui dati dell'indagine europea Eu-Silc sulle condizioni di vita e sul reddito, sulla scala Fies dalla Fao e i dati Istat sulla povertà alimentare.